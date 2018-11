Após decisão da Justiça, dono da Havan publica vídeo sobre voto livre

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Luciano Hang, dono da varejista Havan, publicou em suas redes sociais nesta sexta-feira (5) um vídeo de quase 42 minutos em que se propõe a "cientificar sobre o voto livre". A Justiça do Trabalho em Santa Catarina determinou, na quarta-feira (3), que Hang vinha cometendo assédio moral ao divulgar vídeos e organizar eventos com funcionários em que declara seu voto em Jair Bolsonaro (PSL) e sugerir que, caso ele não ganhe, o futuro da Havan e de seus empregados estará em risco.

O juiz do Trabalho Carlos Alberto Pereira de Castro comparou a prática ao "voto de cabresto", e diz que, em função da relação de subordinação dos empregados e da sugestão de risco aos seus empregos, Hang se imiscuiu na esfera de privacidade e intimidade dos funcionários e fez "ameaças veladas".

No vídeo publicado nesta sexta-feira (5), é lido um relatório do Ministério Público do Trabalho em que são expostos as supostas infrações de Hang, as penalidades impostas à Havan e os direitos dos funcionários a decidirem seus votos livremente.

"Esclarece o demandante que pretende defender o primado da Constituição federal, assegurar a liberdade de orientação política e o direito à intimidade dos trabalhadores que laboram na empresa ré. A finalidade, portanto, é alcançar a garantia que a esses trabalhadores seja resguardado o direito de exercício da cidadania plena, que não pode sofrer restrição ou coação dos réus", diz trecho do relatório.