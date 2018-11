Após demissão de colega, Damon Wayans anuncia saída de Máquina Mortífera

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a tumultuada demissão do ex-parceiro Clayne Crawford, o ator Damon Wayans anunciou nesta quarta-feira (3) que também está de saída da série "Máquina Mortífera", revival da série de filmes de sucesso dos anos 1980 e 1990.

Em entrevista ao site Eurweb.com, o ator que interpreta o detetive Roger Murtaugh afirma que está cansado da rotina de gravação. "Eu sou um cara diabético de 58 anos e estou trabalhando 16 horas por dia", afirmou.

Ele disse que já notificou a produção da série e que vai participar da gravação da primeira leva de 13 episódios da terceira temporada encomendada pela Fox, que deve durar até dezembro. As duas temporadas anteriores de "Máquina Mortífera" tiveram 22 episódios.

A Fox não comentou o anúncio, que pegou os fãs de surpresa. Até para a repórter se surpreendeu com a saída e perguntou se Wayans estava brincando.

Wayans disse ainda que pretende se dedicar mais à vida pessoal e que não pode mais interpretar um pai amoroso na TV e não estar presente para sua própria família. Ele conta que nessa semana, tanto sua mãe quanto sua filha passaram por cirurgias e ele não pode acompanhá-las.

"Para mim, já deu. Como Murtaugh diria, estou muito velho para isso", disse Wayans, afirmando que vai voltar aos palcos no próximo ano para tentar "voltar a sorrir novamente". Revelado na comédia, o ator começou carreira em apresentações de stand-up.

A terceira temporada de Máquina Mortífera, série que gira em torno de uma dupla de policiais, estreou já sem um de seus protagonistas. O personagem do policial Martin Riggs foi substituído após a demissão do ator Clayne Crawford por seu comportamento abusivo e por criar um ambiente hostil de trabalho.

Em seu lugar, foi escalado Seann William Scott, mais conhecido pelo personagem Steve Stifler da série de filmes "American Pie". Ele interpreta o veterano de guerra Wesley Cole.

Wayans foi um dos principais críticos do comportamento de Crawford no set e deu declarações, em agosto, sobre como o clima estava mais leve na filmagem depois da saída do ator.

A terceira temporada estreou no último dia 25 de setembro nos EUA. No Brasil, ela será exibida a partir de segunda-feira pela Warner. A Globo também transmite os episódios.

Na época do lançamento de "Máquina Mortífera", em setembro de 2016, muitas séries inspiradas por filmes estavam sendo canceladas. Mas a produção teve sucesso e só perdeu em audiência para "This is Us" em seu primeiro mês de exibição.