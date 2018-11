Após demissão de médico na TV, chefe do DM também deixa o Santos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o médico do Santos Carlo Alba pedir demissão de seu cargo ao vivo em uma programa de televisão, o chefe do departamento médico do clube paulista deixou o alvinegro praiano nesta segunda-feira.

"Saio com muita tranquilidade, com objetivo alcançado, mas pelo bem da entidade, que não merece isso. Esse senhor (Carlo Alba) resolveu falar de coisas que internamente ele não citava, mas tudo bem, sou santista e não tenho vaidade. Trabalho pelo bem do clube. Erros e acertos todos cometemos. Por uma força divina e graças aos preparadores físico que conduziram um trabalho excelente não tivemos muitas lesões. É vida que segue tanto no campo quanto no DM. A instituição não merece isso", afirmou Merouço ao portal santista.

Alba acusou em sua demissão na semana passada de que o chefe do departamentos médico, Jorge Merouço, e fisioterapia, o experiente Luiz Rosan, estavam "rachados" e, por isso, o ambiente de trabalho estava horrível no CT Rei Pelé. Vale lembrar que antes dos pedidos de demissão de Merouço e Alba, o clube paulista já havia demitido o médico Thiago Ribeiro, conhecido como Thiaguinho.

Antes do trio de médicos da gestão do presidente José Carlos Peres, o Santos demitiu no início desta temporada diversos profissionais do departamento que havia trabalhado nas gestões anteriores. Casos dos médicos Maurício Zenaide, Rodrigo Zogaib e Ricardo Nobre, além da psicóloga Juliane Jellmayer Fechio e dos fisioterapeutas Antonio Lucas Pierin e Diego Queiroz Guietti.

ALBA "INCENDIOU" O SANTOS, DIZ CUCA

O técnico Cuca tentou amenizar a crise no departamento profissional do clube. O treinador fez questão de dizer que Carlo Alba é um de seus melhores amigos em Santos, porém não deixou de defender a contratação de seu reforço, Felippe Cardoso, uma espécie de estopim para a crise.

"Não dá pra dormir mais, acordei tarde, fiquei sabendo por vocês (imprensa) também o Alba. Ele deu uma incendiada aí. O que eu vou falar, eu não esperava. Precisamos ter calma neste momento. O Alba é santista, ele gosta muito do Santos. Ele é um amigo particular meu, eu não esperava essa decisão dele. Ele acabou expondo alguma coisas que ele pensa, que não é o que a gente pensa. O Santos tem um grande DM, mas é questão de discutir internamente e resolver. Estou acostumados em trabalhar em outros lugares e estes profissionais não devem nada. Infelizmente não houve ajuste de ideias entre o Alba e o Merouço, que é um cara muito experiente também e tem o apreço de todos", disse Cuca.

Em seu desabafo de despedida, Carlo Alba disparou contra o departamento médico do clube e até criticou a contratação do único reforço pedido pelo técnico Cuca: o atacante Felippe Cardoso, que chegou ao alvinegro praiano com uma grave lesão no púbis.

"Como pode aprovar um jogador machucado, com uma lesão séria no púbis e que não joga há três meses e hoje completa quase seis. O coordenador médico assinou e não consultou ninguém e quem paga a conta? Ele? Não, o clube", afirmou Alba.