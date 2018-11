Após demitir Batista, América-MG anuncia Givanildo Oliveira como novo técnico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a demissão de Adilson Batista, o América-MG anunciou na manhã deste domingo (11) a contratação de seu novo técnico, Givanildo Oliveira.

Bastista caiu após a derrota para o Paraná -lanterna do Brasileiro-, por 1 a 0, neste sábado, no estádio do Independência.

O novo técnico vai assinar com o clube até dezembro de 2018. Agora, Oliveira vai trabalhar para não deixar o América ser rebaixado para a Série B. Atualmente, a equipe está na zona da degola com 34 pontos, em 18º.

O América-MG postou no Twiter um comunicado sobre a contratação. "Givanildo Oliveira é o novo técnico do América! O treinador vai comandar o #Coelhão nas últimas cinco rodadas do Brasileirão. A apresentação será na tarde desta segunda-feira", disse o clube por meio de seu perfil.