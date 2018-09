Após desavenças, Henry Cavill não irá mais interpretar Superman nos cinemas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Henry Cavill, que interpretou o Superman nos últimos anos para os filmes da DC Comics, pode ter rompido seu contrato com a Warner Bros. Segundo a revista americana "The Hollywood Reporter", o rompimento ocorreu motivado por uma desavença, enquanto o ator negociava a agenda para uma aparição no filme "Shazam!", que estreia em 2019.

A negociação entre o ator e a empresa teria terminado mal, fechando um possível retorno dele como Superman, mas ambos os lados ainda não confirmaram a informação oficialmente.

Dany Garcia, agente do Henry Cavill, escreveu em sua conta no Twitter: "Fiquem calmos, a capa ainda está no armário. @wbpictures tem sido e continua sendo nossa parceira no desenvolvimento do Universo DC. Aguarde um anúncio da Warner Bros hoje mais tarde", aumentando as dúvidas sobre a questão.

Por outro lado, Cavill já havia mencionado em entrevistas anteriores que deixaria o personagem em breve. Mesmo assim, ainda deve viver Clark Kent na próxima continuação do filme "Liga da Justiça", que estreia em 2019.

A revista ainda afirmou que a Warner não pretende lançar nenhum filme solo do Superman nos próximos anos, e que o estúdio estaria focando suas atenções em um filme sobre a história da Supergirl. Uma fonte de dentro afirmou que "depois de um tempo, é preciso olhar para novos atores."

Cavill também acabou não participando de "Shazam!" por falta de tempo livre, uma vez que o ator acaba de assinar contrato para estrelar na nova série da Netflix, "The Witcher". Anteriormente, ele interpretou Superman nos filmes "O Homem de Aço" (2013), "Batman vs Superman: A origem da justiça" (2016) e mais recentemente, "Liga da Justiça" (2017). Também esteve em "Missão: Impossível - Efeito Fallout" (2018).