Após dia de reuniões, Diego Alves segue com futuro indefinido no Flamengo

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar da afirmação de que Diego Alves é atleta do Flamengo, o futuro do goleiro segue indefinido no Ninho do Urubu. Após uma terça-feira (23) de reuniões, o vice-presidente de futebol Ricardo Lomba e o diretor executivo Carlos Noval concederam entrevista coletiva sobre o caso. Ficou claro que a atitude do camisa 1 incomodou e a permanência no clube está definitivamente em xeque.

"Houve a conversa com o Diego e com o empresário. Ele é atleta do Flamengo e se apresenta amanhã [quarta-feira] para treinar normalmente. Esclarecemos alguns pontos, mas não foi uma conversa definitiva. Vamos debater mais e tratar internamente alguns aspetos. Ele trabalha com o grupo e está à disposição do treinador", afirmou Lomba.

A diretoria deixou claro que a polêmica na reta final do Campeonato Brasileiro não foi bem vista. Diego Alves se recusou a viajar para enfrentar o Paraná ao saber que seria reserva do goleiro César. Por sua vez, uma saída do clube e provável multa no salário foram preservadas.

"Vamos tratar internamente essas questões. Realmente não era o momento para acontecer uma coisa dessas. Precisamos administrar. Vamos encontrar uma saída para que não atrapalhe o desempenho esportivo do Flamengo", concluiu o dirigente.

Diego Alves não será mais titular do Flamengo em 2018. Apesar de estar à disposição do técnico Dorival Júnior, o camisa 1 não faz parte dos planos no momento.

O futuro ainda será discutido, mas os encontros do dia mostraram um goleiro longe do Rubro-negro. Resta saber se o cenário será modificado. A única certeza é a de que César defenderá o Flamengo até o final da temporada.