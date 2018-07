Após dias quentes, ressaca, chuva e frio levam inverno de volta ao Rio

Vinícius Lisboa - Agência Brasil

Depois de alguns dias quentes em pleno mês de julho no Rio de Janeiro, corredores e ciclistas tiveram que recorrer a casacos hoje (10), na orla de Copacabana, na zona sul da cidade, quando os relógios já marcavam quase meio-dia. Uma frente fria que chegou à cidade hoje derrubou a temperatura e fez com que os termômetros marcassem no início da tarde temperaturas mais baixas que na madrugada.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros chegaram a marcar 18 graus em Copacabana no fim da manhã, enquanto, durante a madrugada, as mínimas na cidade tinham chegado a apenas 20 graus. Para esta tarde, a previsão é que os termômetros cheguem a uma mínima de 20 a 21 graus, segundo o meteorologista Almerindo Marinho.

A frente fria deve permanecer na cidade por mais dois ou três dias, segundo o pesquisador, que prevê que o frio continue sem chuva a partir de amanhã. O tempo, no entanto, deve permanecer nublado.

Na tarde de hoje, o tempo está fechado na maior parte da cidade e é registrada chuva fraca principalmente em áreas da zona oeste e da zona sul.

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca que começou a valer na tarde de hoje e vai durar até 21 horas de quinta-feira (12). Segundo o alerta, as ondas podem chegar a 2,5 metros na orla do Rio de Janeiro.