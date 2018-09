Após discussão entre Perla e Rafael Ilha, relembre principais brigas em "A Fazenda"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 10ª edição de "A Fazenda" estreou na última semana com diversos nomes famosos -Ana Paula Renault, Perla e Leo Stronda estão na lista dos participantes na nova disputa por R$ 2 milhões.

Para conquistar o apoio do público, os peões precisam seguir as estratégias que outros vencedores do programa utilizaram para chegar à reta final. Dentre eles, Flávia Viana, Bárbara Evans, Dado Dolabella e Karina Bacchi, que conseguiram chamar a atenção do público antes de chegar ao primeiro lugar da competição.

Alguns dos assuntos que mais chamam a atenção do público na hora de decidir seu voto são as brigas, o que não faltou em nenhuma edição. Ana Paula Renault e Evandro Santo inauguraram as discussões na 10ª edição do reality, e as brigas não cessaram desde então.

Na manhã desta segunda-feira (24), Rafael Ilha discutiu com Perla. A cantora recolheu o lixo, uma das tarefas de Ilha, e ele reclamou com medo de levar alguma punição. "Depois a gente toma punição por causa de besteira", comentou o participante. Perla respondeu: "Lixo tem toda hora e tem que tirar toda hora, porque junta bicho". Ele então disse: "Se for assim, eu vou tirar o dia inteiro".

RELEMBRE OUTRAS BRIGAS NA CASA

Tico Santa Cruz, por exemplo, líder da banda Detonautas, teve um atrito com o ator Dudu Pelizzari logo nas primeiras semanas de casa, em A Fazenda 3. Os dois se xingaram e quase chegaram a se agredir fisicamente.

Théo Becker também esteve envolvido em algumas das maiores polêmicas do reality. O ator esteve na primeira edição e brigou com quase todos os participantes, em especial, com Miro Miranda. Os dois quase se agrediram fisicamente, mas o modelo foi segurado para não avançar em Becker.

Dado Dolabella, vencedor da 3ª edição, também está, até hoje, envolvido em brigas. No reality, o ator se desentendeu com Carlinhos, do "Pânico", e mandou o humorista "virar homem"; ao que Carlinhos revidou dizendo que não era covarde e nem batia em mulher, como Dolabella.

Andressa Urach também está entre as participantes de temperamento forte. Durante a edição que participou, brigou algumas vezes com Denise Rocha e Bárbara Evans aos gritos. Sua presença ficou marcada especialmente em uma ocasião em que ela chegou a cuspir durante a briga.

A 9ª edição, em especial, foi marcada pelas brigas. Fabio Arruda entrou para lista de barraqueiros no programa de 2017 ao criticar Ana Paula Minerato por seu comportamento. Arruda a chamou de "macaca", "bicho", "maloqueira" e "marginal". Os demais participantes interferiram e seguraram Arruda.

Na mesma edição, Nicole Bahls também lançou um dos seus bordões mais famosos. Ela brigou diversas vezes com Viviane Araújo, lançando em uma dessas vezes a frase "Fala com a minha mão". Além deles, Marcos e Monick tiveram diversas brigas, mas uma em especial chamou a atenção do próprio apresentador, Roberto Justus. Na ocasião, os participantes deveriam encher balões e Monick não estava conseguindo. Fábio Porchat, que participava da brincadeira, pediu que Marcos ajudasse Monick, ao que ele se negou, dizendo que pegaria alguma doença. Os dois participantes discutiram e Monick chegou a cuspir na cara de Marcos.