Após eliminação e briga, Palmeiras volta a enfrentar o Cruzeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de sequência de quatro jogos fora de casa em dez dias, o Palmeiras retorna à capital paulista. Mas não ao Allianz Parque. O confronto contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro neste domingo (30), às 11h, será no Pacaembu.

Vai ser o segundo duelo entre as duas equipes em cinco dias. Elas se enfrentaram na última quarta (26), pelas semifinais da Copa do Brasil. O empate em 1 a 1, no Mineirão, classificou o Cruzeiro.

Há a expectativa de como estarão os ânimos dos jogadores. A partida em Belo Horizonte terminou em briga entre dentro de campo. Três foram expulsos e Sassá acertou um soco no rosto de Mayke.

Fora, torcedores e a polícia também entraram em confronto. Cadeiras foram arrancadas e atiradas nos policiais, que responderam com tiros de borracha.

Para este domingo, o Palmeiras busca uma vitória que pode lhe dar a liderança do Campeonato Brasileiro. Além dos três pontos, o time precisa que o São Paulo não derrote o Botafogo no Engenhão.

O Cruzeiro tem sido um adversário indigesto para o Palmeiras. A última vitória dos paulistas foi em 26 de agosto de 2015, por 3 a 2, fora de casa, pela Copa do Brasil.

Desde então, aconteceram dez partidas entre os dois times: o Cruzeiro venceu seis e empatou quatro.

Mas quem tem série invicta no Brasileiro é o Palmeiras. A última derrota na competição foi em 25 de julho, contra o Fluminense, pela 15ª rodada. O resultado que causou a demissão do treinador Roger Machado.

Desde então foram 11 jogos (um deles sob o comando de Wesley Carvalho, treinador do sub-20, e os demais com Luiz Felipe Scolari), com oito vitórias e três empates.

Os bons resultados obtidos por Scolari renderam ao clube a liderança no returno do Brasileiro. É uma posição simbólica, mas ressalta o bom momento do Palmeiras.

Desde a 20ª rodada, quando começaram os jogos de volta, o time conquistou cinco vitórias e dois empates, totalizando 17 pontos. Na sequência estão Internacional e Santos, que obtiveram 12.

Apesar de ter mantido sigilo nos dois treinamentos que comandou antes da partida contra o Cruzeiro, Scolari não deve surpreender na escalação.

Ele já havia avisado no início da semana que usaria formação parecida com a escalada nas rodadas anteriores do Brasileiro. Isso significa que alguns nomes importantes serão poupados.

Entre os considerados titulares, Dudu pode aparecer para reforçar o setor ofensivo, já que Artur quebrou o braço.

No treino desta sexta (28), os atletas participaram de uma atividade tática, onde ensaiaram transições e bolas aéreas.

Por ter sete jogadores pendurados com dois cartões amarelos, existe a preocupação com a disciplina em campo e com o desempenho da arbitragem. Na rodada seguinte, dia 6, o Palmeiras terá o clássico contra o São Paulo, no Morumbi.

Poderá ser uma partida decisiva na corrida pelo título brasileiro.

Estão pendurados os laterais Marcos Rocha, Mayke e Victor Luis, os volantes Thiago e Bruno Henrique, o meia Lucas Lima e o atacante Willian.

Além de ser o vice-líder do returno, o Palmeiras só está atrás do São Paulo na tabela de classificação, com um ponto atrás. Dependendo de uma combinação de resultados, o time alviverde pode até terminar a 27ª rodada na ponta.

O Cruzeiro terá novamente uma equipe reserva, pois, no meio de semana, enfrentará o Boca Juniors pela Libertadores -perdeu por 2 a 0 no jogo de ida. O time de Mano Menezes pode contar com o retorno de Fred, que passou por uma cirurgia no joelho no primeiro semestre. O centroavante tem chance de ficar no banco de reservas.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez, Victor Luis; Thiago Santos, Jean, Lucas Lima, Hyoran, Dudu (Guerra); Deyverson. T.: Luiz Felipe Scolari

CRUZEIRO

Rafael; Ezequiel, Manoel, Murilo (Cacá), Marcelo Hermes; Bruno Silva, Ariel Cabral, Mancuello; Rafael Sóbis, Raniel, David. T.: Mano Menezes

Estádio: Pacaembu, em São Paulo

Horário: 11h deste domingo

Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)