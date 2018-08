Após empate, Coritiba demite técnico, diretor, gerente e auxiliar

Silvio Rauth Filho

O Coritiba comunicou às 00h20 desse sábado (dia 11) a demissão do técnico Eduardo Baptista. A decisão ocorreu uma hora após o empate com o Sampaio Corrêa, no Couto Pereira, jogo que começou às 21h30 de sexta-feira (dia 10). A diretoria decidiu também demitir o diretor de futebol, Augusto de Oliveira, e o gerente de futebol, o ex-zagueiro Pereira. O auxiliar técnico Gustavo é outro que completa a lista de demitidos.

Ninguém apareceu na sala de imprensa para entrevistas após o empate dessa sexta-feira.

O presidente do clube, Samir Namur, avisou que concederá entrevista na próxima segunda-feira.

A tendência é que os auxiliares Tcheco e Goiano assumam interinamente o comando da equipe.

Veja abaixo a nota oficial do Coritiba sobre as demissões:

“Conselho Administrativo do Coritiba anuncia troca no comando do futebol e na comissão técnica alviverde

O Conselho Administrativo do Coritiba anuncia mudanças no comando de futebol e na comissão técnica da equipe, na noite desta sexta-feira (10).

O comando do futebol terá mudanças com o desligamento do diretor Augusto Oliveira e o gerente Pereira.

O técnico Eduardo Baptista e o auxiliar técnico Gustavo também deixam o clube após quase quatro meses de trabalho no comando da equipe.”