Após empate em clássico, Aguirre deixa o comando do São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)- Diego Aguirre, 53, não é mais o treinador do São Paulo. A informação foi divulgada pelo clube em seu site oficial do clube na noite deste domingo (11). A decisão foi tomada um dia após o empate por 1 a 1 no clássico contra o Corinthians, no Itaquerão, pelo Brasileiro.

A pressão sobre o treinador, que já era grande antes da partida, somente aumentou depois do resultado.

Após o jogo, Raí, diretor executivo de futebol do São Paulo, chegou a ser questionado sobre o assunto.

"A gente não vai avaliar o Aguirre por um jogo ou alguns jogos apenas. Vai ser por toda a temporada, desde que ele chegou até o final da temporada. A gente vai fazer isso com calma", disse o dirigente na ocasião.

O treinador uruguaio comandava a equipe desde o início de março, quando chegou para substituir Dorival Júnior. Inicialmente, seu trabalho agradou a torcida e a diretoria do clube, levando o time à liderança do Campeonato Brasileiro, onde permaneceu por oito rodadas.

O bom desempenho, no entanto, não se manteve no segundo turno da competição. Acumulando empates e derrotas, inclusive em jogos importantes como o clássico contra o Palmeiras no Morumbi, o São Paulo caiu rendimento e foi da primeira para a quinta posição.

"A decisão pela saída neste momento foi tomada em conjunto, em reunião nesta tarde, a partir da definição entre as partes de que o contrato do treinador não seria renovado ao término da temporada", diz a nota oficial do clube.

Também deixarão de trabalhar no São Paulo os auxiliares Juan Verzeri e Raul Enrique Carreras e o preparador físico Fernando Piñatares.

Segundo a nota, quem assumirá o comando da equipe até o final da temporada é o auxiliar André Jardine, que inclusive já comandará os treinos desta segunda-feira (12). Para este mesmo dia está marcado um pronunciamento da diretoria do clube no CT da Barra Funda.

Aguirre deixa o São Paulo após 57 jogos, com 29 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, aproveitamento de 58,5%.

O próximo jogo da equipe será na quinta-feira (15) contra o Grêmio, quarto colocado e empatado em pontos com o time paulista.