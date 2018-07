Após especulações do interesse do Barcelona, Willian diz que quer ficar no Chelsea

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após muitas especulações de troca de clube, o jogador Willian disse neste domingo (29) que quer ficar no Chelsea e não quer sair da Inglaterra tão cedo. O Barcelona teria oferecido 55 milhões de libras (R$ 272 milhões) pelo atleta.

Em entrevista à TV Globo, o brasileiro foi questionado se trocaria de clube na janela europeia de transferência. "Não. Volto para Inglaterra. Sou muito feliz no Chelsea, morando em Londres", afirmou.

O brasileiro está no Chelsea desde 2013 e conquistou bicampeão inglês neste período. Recentemente esteve envolvido em polêmica com o técnico Antonio Conte por acreditar que merecia mais minutos em campo. Agora, com a saída de Conte, o Willian promete seguir no clube.