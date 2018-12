Após estabilização de viaduto, trens voltam a funcionar com velocidade reduzida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O viaduto que cedeu durante a madrugada de quinta-feira (15) na zona oeste de São Paulo estabilizou-se neste domingo (18), dia em que a gestão Bruno Covas (PSDB) também concluiu as obras de escoramento da estrutura.

Nesse cenário considerado mais seguro, a prefeitura liberou a CPTM (Companhia Metropolitana de Trens Metropolitanos) para que retomasse a circulação de trens no trecho que estava interditado, entre as estações Pinheiros e Ceasa da linha 9-esmeralda.

Os trens voltaram a funcionar por volta das 11h30, mas com velocidade reduzida -a velocidade média, normalmente de 60 km/h, permanecerá limitada a 20 km/h por prazo indefinido entre as estações Jaguaré e Cidade Universitária.

Testes realizados pela prefeitura com trens vazios mostraram que as oscilações provocadas pela circulação não causam impacto relevante no viaduto, e por isso foi liberada a retomada da operação com velocidade reduzida.

Desde sexta-feira (16), quando foi interrompida a passagem dos trens, a prefeitura disponibilizou ônibus gratuitos (sistema Paese) para que os usuários percorram o trecho interrompido. No entanto, longas filas se formaram, o que tem gerado queixas dos usuários.