Após exames, jogador chileno Araos vai assinar com o Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser aprovado nos exames médicos, o meia-campista Ángelo Araos foi aprovado e assinará contrato com o Corinthians. O jogador chileno vai atuar por quatro anos no time paulista.

Araos fez exames ortopédicos, neste sábado (28), em uma clínica do consultor médico do Corinthians, Joaquim Grava.

A intenção do clube é assinar o mais rápido a contratação para inscrever o chileno na Copa do Brasil.

Araos foi revelado na base do Antofagasta, do Chile, e foi negociado com La U em janeiro deste ano. A multa rescisória do contrato firmado em janeiro de 2018 é de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 18,5 milhões).