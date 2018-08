Após expansão, outlet traz grifes badaladas e internacionais como Gucci e Salvatore Ferragamo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma galáxia distante, quando o dólar ainda não ultrapassava a casa dos R$ 4, muitos brasileiros viajavam para se esbaldar nos outlets de Miami e Orlando. Porém, em tempos de câmbio nas alturas e de recessão econômica, foi a vez dos outlets nos arredores da capital caírem também no gosto do público.

Exemplo disso é o Catarina Fashion Outlet, localizado no km 60 da rodovia Castello Branco, no município de São Roque. Com um fluxo anual de três milhões de visitantes, o empreendimento acaba de finalizar sua segunda expansão em quatro anos de existência. "Não houve crise por aqui", afirma Robert Bruce Harley, presidente da JHSF Malls, braço responsável pelos shoppings do grupo JHSF, mesmo dono do Cidade Jardim, em São Paulo.

Para esta nova fase, foram inauguradas 29 lojas, que ampliaram a área de compras em mais 5,5 mil metros quadrados. No total, o Catarina passa a ter agora 160 operações, que praticam descontos de 20 a 70%, tornando-se, assim, o maior shopping do gênero no país. Mantendo o mesmo DNA do "primo rico" da Marginal Pinheiros, o outlet aposta como carro-chefe nas grandes grifes de luxo –só que aqui em versões com preços mais acessíveis.

Entre as novidades, a Gucci e a Salvatore Ferragamo abrem no centro de compras suas primeiras lojas outlets da América do Sul. Elas se juntam a outras pontas de estoque badaladas, como Burberry, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Armani, Montblanc, Hugo Boss, Calvin Klein, entre outras. "Parte das marcas já produzem linhas específicas para seus outlets, assim como vendem também peças de coleções passadas", explicou Harley sobre a oferta de produtos que os clientes encontram no local.

Além disso, também reforçam o time marcas mais populares e queridinhas do público, como Puma, New Balance, a fast-fashion australiana Cotton-On, Superga, além de multimarcas como Off Premium (reúne Animale, Farm, Fabula e outras) e Surfstock (com Volcom, Quiksilver, Hurley, Oakley).

Para aqueles clientes ainda saudosos dos outlets americanos, o Catarina segue o mesmo modelos daqueles empreendimentos. Totalmente ao ar livre, é estruturado com agradáveis alamedas arborizadas, dispostas de tal maneira que não é possível ouvir nem ver os veículos no estacionamento ou na rodovia. Desde o ano passado, há também transfer gratuito a partir de três pontos de São Paulo (Barra Funda, Paulista e Pacaembu).

Catarina Fashion Outlet. Rod. Castello Branco, km 60, São Roque, 4130-4800, catarinaoutlet.com.br. Das 9h às 21h. Estacionamento: R$ 10 (diária).

CAÇA AO TESOURO

DEZ LOJAS DO OUTLET PARA ACHADOS

1) Forever 21: queridinha entre as mulheres, tem coleções novas, bolsas, bijuterias, pijamas, lingeries e sapatos

2) Off Premium: umas das novidades da expansão, reúne marcas como Animale, Farm, Abrand, entre outras

3) Rimowa: vende coleções antigas das malas premium da marca

4) The Cosmetic Company: o quiosque traz cosméticos da Estée Lauder, como Clinique, MAC, DKNY, Tommy Hilfiger, entre outras

5) Trousseau: a tradicional grife de roupas de cama, mesa e banho também tem sua versão outlet

6) Cecilia Dale: oferece descontos de até 70% em seus móveis e objetos de decoração

7) Replay: a marca italiana de jeans recém-chegada ao país também está entre as novas lojas do outlet

8) Cotton On: outra loja da nova leva, a fast-fashion australiana tem peças básicas a partir de R$ 30

9) Intimissimi: boa opção para garantir as lingeries e os pijamas da grife italiana com desconto

10) Sunglass Hut: recém-inaugurada, a loja de óculos trabalha com marcas como Ray-ban, Oakley, Michael Kors, entre outras