Após falha, sindicato diz que operadoras programaram horário de verão para domingo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O SindiTeleBrasil (Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal) informou nesta sexta-feira (2) que as operadoras de telefonia programaram o horário de verão de suas plataformas de rede e serviços para domingo (4), como determina o calendário oficial do Brasil.

O sindicato alerta, no entanto, que funcionalidades dos aparelhos dos usuários podem impedir a atualização correta.

"Se a função Data e Hora do seu celular não estiver em modo de busca automática do horário da rede da operadora, fique atento, pois o aparelho não atualizará a hora para o horário de verão automaticamente", diz.

No dia 21 de outubro, aparelhos móveis de diversos brasileiros pularam o horário de meia-noite para uma hora da manhã, adiantando o início do horário de verão, já que em outros anos a mudança foi em outubro.

Este ano, o governo federal adiou a mudança devido ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e à votação do segundo turno das eleições, no último dia 28. A partir da 0h deste domingo, os relógios serão adiantados em uma hora.

Antes do problema do dia 21, clientes da operadora TIM relataram problemas com o horário dos celulares. A empresa pediu desculpas aos usuários.

Usuários de Android (sistema operacional do Google) e de iOS (da Apple) podem verificar nas configurações de seus dispositivos móveis se o fuso horário e a data e hora estão habilitados na função automática.

Caso queiram ajustar de forma manual, é preciso adicionar uma hora. Para isso, devem acessar o menu do Android, ir em Configurações, Sistema e Data e Hora automáticas e Fuso Horário automático.

Já em aparelhos da Apple, os usuários devem selecionar Ajustes, Geral e Data e Hora.

A reportagem entrou em contato com operadoras e aguarda posicionamento das empresas sobre a atualização do horário em seus sistemas.