Após festa, Catia Paganote faz xixi na gaveta e causa punição ao grupo em "A Fazenda"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de beber muito na festa detetive, Catia Paganote resolveu fazer suas necessidades fisiológicas na gaveta de sua cama, na madrugada deste sábado (10). Após se despir e sentar no local, o sinal de sonoro de punição tocou.

Os participantes já estavam dormindo no quarto durante o ocorrido. Ao escutar a sirene, Catia se levantou rapidamente da gaveta, se vestiu e começou arrumar a cama. Felipe Sertanejo perguntou se tinha alguém fora do quarto. "Pode ter sido na baia", sugeriu e a ex-paquita ficou em silêncio.

Pela manhã, Rafael Ilha e Felipe disseram que João Zoli havia descumprido a regra de não fazer as necessidades fisiológicas fora do reservado. "Ele pode ter feito no chuveiro enquanto tomava banho. Ele falou que queria ir ao banheiro", disse o ex-Polegar.

Ao ser questionado por Sertanejo, João negou. "Eu não fiz nada. Inclusive, quando eu levantei para tomar banho porque tava passando mal, foi depois da sirene", justificou o modelo.

Não foi possível ver pela transmissão 24 horas qual foi a penalidade dada pela produção do programa, mas de acordo com alguns peões, eles ficarão sem água encanada por 48 horas. "Para nós, que estamos na baia, não vai fazer diferença", declarou Leo Stronda para Luane Dias.