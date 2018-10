Após ficar fora de top 10 da Fifa, Neymar concorre à Bola de Ouro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar está entre os 30 indicados à Bola de Ouro de 2018, tradicional prêmio de melhor do mundo da revista "France Football", que será entregue no dia 3 de dezembro. O camisa 10 do PSG e da seleção brasileira aparece na lista após ficar fora dos 10 melhores do prêmio "The Best", organizado pela Fifa.

Neymar se junta a outros três brasileiros na disputa: o goleiro Alisson, o lateral Marcelo e o atacante Roberto Firmino.

A lista de 30 nomes foi definida pela revista e será submetida à votação de 176 jornalistas de toda a parte do mundo. A revista também designou uma seleção de 15 jogadoras para o prêmio de melhor no feminino- Marta está na disputa- e de 10 para o prêmio de melhor jovem -o atacante Rodrygo, do Santos, é um dos concorrentes.

A Bola de Ouro é distribuída desde 1956 pela “France Football”, sendo que entre 2010 e 2015 o prêmio foi oferecido em conjunto com a Fifa. Desde a separação, Cristiano Ronaldo venceu as edições de 2016 e 2017.

A Fifa já distribuiu o seu prêmio neste ano. O croata Luka Modric superou Mohamed Salah e Cristiano Ronaldo na final e foi eleito o melhor do mundo.

Confira os 30 indicados à Bola de Ouro:

Sergio Agüero (ARG/Manchester City)

Alisson (BRA/Liverpool)

Gareth Bale (GAL/Real Madrid)

Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

Edinson Cavani (URU/PSG)

Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid, ex-Chelsea)

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus, ex-Real Madrid)

Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City)

Roberto Firmino (BRA/Liverpool)

Diego Godin (URU/Atlético de Madri)

Antoine Griezmann (FRA/Atlético de Madri)

Eden Hazard (BEL/Chelsea)

Isco (ESP/Real Madrid)

Harry Kane (ING/Tottenham)

N'Golo Kanté (FRA/Chelsea)

Hugo Lloris (FRA/Tottenham)

Mario Mandzukic (CRO/Juventus)

Sadio Mané (SEN/Liverpool)

Marcelo (BRA/Real Madrid)

Kylian Mbappé (FRA/PSG)

Lionel Messi (ARG/Barcelona)

Luka Modric (CRO/Real Madrid)

Neymar (BRA/PSG)

Jan Oblak (ESL/Atlético de Madri)

Paul Pogba (FRA/Manchester United)

Ivan Rakitic (CRO/Barcelona)

Sergio Ramos (ESP/Real Madrid)

Mohamed Salah (EGI/Liverpool)

Luis Suárez (URU/Barcelona)

Raphael Varane (FRA/Real Madrid)