Após fim de noivado, Ariana Grande posta foto beijando mulher e alude a 'Meninas Malvadas'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ariana Grande, 25, repercutiu nas redes sociais ao postar uma foto beijando uma mulher nesta segunda (19). A garota é Courtney Chipolone, uma das melhores amigas da cantora e figura frequente nos vídeos e fotos de Grande.

"Mas ela é minha prima de primeiro grau", escreveu a artista. A legenda faz referência a um diálogo do filme "Meninas Malvadas" (2004), no qual a personagem de Amanda Seyfried beija seu primo e se justifica a uma amiga dizendo que ele é seu primo de primeiro grau.

Chipolone também replicou a foto em suas contas pessoais com a sequência da citação: "Então você tem seus primos, e daí você tem seus primos de primeiro grau, e então você tem seus primos de segundo grau", escreveu.

A cantora também deu dicas da referência postando nos stories da rede social imagens do filme mescladas com as do vídeo de "thank u, next", hit que fala sobre seus ex-namorados e com o qual está desde então no topo das paradas.

"Não me diga que essa é a Ari", brincou uma fã, em referência à letra da nova canção, na qual a cantora diz ter encontrado outra pessoa com este nome. "Temos discussões melhores/ Sei que eles dizem que eu sigo em frente muito rapidamente/ Mas essa irá durar/ O nome dela é Ari/ E eu sou muito boa com isso", diz a letra, falando sobre amar a si mesmo.

A canção menciona, por exemplo, o comediante Pete Davidson, com o qual a cantora rompeu um noivado em outubro, após a notícia da morte do rapper Mac Miller, ex-namorado de Grande.

Em menos de duas horas de sua publicação, a foto já contabilizava mais de 1,5 milhão de curtidas e 14 mil comentários somente no Instagram. Muitos fãs perguntaram se a cantora é lésbica ou bissexual, outros comentam explicando a legenda.

Grande já havia gerado comoção após publicar uma foto com um novo corte de cabelo, mais curto do que o habitual rabo de cavalo. Mesmo assim, ela não deixou de usar as madeixas longas, confundindo seus seguidores.

A imagem pode ser vista no perfil oficial da artista no Instagram, no seguinte endereço: https://www.instagram.com/p/BqXkFyrgj1u/.