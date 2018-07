Após fracasso na Copa, Neymar faz tatuagem durante férias no Brasil: 'Gigante por natureza'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De férias no Brasil após o término da Copa da Rússia, Neymar, 26, fez uma nova tatuagem com a frase "gigante por natureza". A imagem do novo desenho no peito do jogador foi divulgada pelo tatuado nesta quinta-feira (19).

A mensagem intrigou internautas, que comentaram nas redes sociais: "Acho que é uma homenagem, quando está todo mundo criticando, ele faz uma tattoo com uma parte do hino", disse um deles.

A maior parte dos comentário, no entanto, foram de críticas e elogios: "O cara não jogou nada na Copa e, ao invés de repensar suas atitudes, vai lá e faz uma tattoo se dizendo o gigante", disse um. "Gigante só Pelé, Ronaldo fenômeno, Ronaldinho, Romario...", apontou outro. "Neymar, você é maior que tudo isso", ponderou mais um.

Neymar anunciou que permanecerá no Paris Saint-Germain. "Fico, fico em Paris, eu tenho um contrato em Paris. As especulações, acredito que a maioria da imprensa (...) não sabe do meu objetivo, por que fui para Paris".

No PSG, Neymar disputou 30 partidas e marcou 28 gols na atual temporada, na qual ganhou a Ligue 1, a Copa da França e a Copa da Liga. "Quero vencer neste clube, quero vencer e espero que esta seja uma temporada maravilhosa", disse Neymar.

Ao todo, 24 itens serão leiloados no no evento que acontece na noite desta quinta. O destaque fica para uma vaga para jogar no time de Neymar. Não em Paris, é claro, mas sim durante o Neymar's Jr. Five, torneio organizado pelo instituto do atleta e cuja final acontece em Praia Grande, no litoral paulista.

O evento, que se propõe a leiloar "experiências", ainda terá entre os lotes uma tarde acompanhando a modelo Gisele Bündchen durante ensaio nos Estados Unidos, um passeio de barco em Angra dos Reis ao lado do apresentador Rodrigo Faro ou um tour pelos estúdios do SBT com o dono da rede, Silvio Santos.