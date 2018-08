Após gafe de Alckmin, Eliana dá dica para não ser confundida com Angélica

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Eliana, 44, disse nesta quarta-feira (8) que está acostumada a ser confundida com a colega Angélica, 44, e postou uma imagem em seu perfil no Instagram para ajudar a evitar gafes como a cometida pelo presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB).

Eliana respondeu a piada feita por uma amiga em seu perfil e disse que já foi alvo de confusão em outras oportunidades. "Miga, não é de hoje que isso acontece. Outro dia ele me chamou de Angélica", escreveu.

Na sequência, Eliana postou em seu InstaStories Uma montagem com fotos da infância dela e de Angélica para ensinar a Alckmin, em tom irônico, quem é quem. "Angélica: com pinta. Eliana: sem pinta. Fica a dica", diz a legenda.

O ex-governador de São Paulo cometeu a gafe na terça-feira (7) ao cumprimentar a plateia do GovTech Brasil, seminário que reuniu presidenciáveis e foi apresentado por Luciano Huck, marido de Angélica. A apresentadora estava sentada na primeira fila.

O tucano cumprimentou Huck, que estava ao seu lado, e disse que queria "saudar a Eliana". Pouco depois, Huck o interrompeu: "Preciso fazer uma correção, não vai ter jeito", e disse algo no ouvido dele.

Enquanto a plateia gargalhava, Alckmin foi até Angélica e deu um abraço nela. "Essa é imperdoável, viu", corrigiu-se. O apresentador fez piada e mandou "um beijo para a dona Li", referindo-se a Lu Alckmin, a ex-primeira-dama do estado. "Eu fiquei aqui dois minutos [pensando]: Eliane ou Eliana? E era Angélica! Perdão", arrematou o candidato.

Angélica também encarou com bom humor. "Eu morri de rir porque eu não tinha nem percebido", disse à reportagem o encerramento do evento.

Rindo, Angélica falou que aconselharia Alckmin a "usar a tecnologia, o Google", para pesquisar "um pouquinho do passado". "Ele parou... Acho que na época que o Luciano namorou a Eliana não tinha Google, ele não pesquisou", disse ela. Huck é casado com Angélica desde 2004, mas no fim da década de 1990 namorou Eliana.