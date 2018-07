Após goleada, técnico do Atlético destaca trabalho dos analistas de desempenho

Silvio Rauth Filho

O técnico do Atlético Paranaense, Tiago Nunes, fez uma análise da goleada por 4 a 0 sobre o Vitória, nesse domingo (dia 29), na Arena da Baixada. Durante a entrevista coletiva, ele destacou o trabalho da equipe de analistas de desempenho. “Ontem à noite fizemos uma reunião só com jogadores que possam jogar nas extremas e nas linhas ofensivas. Nem fui eu que conduzi a reunião, foram nossos analistas (de desempenho) e o Evandro (Fornari, auxiliar-técnico)”, declarou. Os jogadores das “extremas” (Marcelo Cirino e Marcinho) e da linha ofensiva foram os destaques do Atlético na partida desse domingo.

Tiago Nunes explicou que o quarteto ofensivo tem liberdade para trocar de posição durante a construção das jogadas. “Temos que tentar encontrar o espaço que o adversário nos oferece. Eles têm liberdade de troca. Tem momentos que Veiga e Pablo trocam com Marcelo e Marcinho invertendo o lado. O trabalho da extrema é muito desgastante fisicamente. Então você vai trocando conforme as circunstâncias do jogo e as características do adversário”, argumentou.

Sobre o estilo de jogo, Tiago Nunes ressaltou as características de buscar o gol com passes diretos. “Sempre peço para eles verticalidade para definir. Saber a hora de circular a bola e a hora de verticalizar, de atacar o espaço vazio”, disse.

Em relação ao desempenho contra o Vitória, o técnico fez elogios. “Foi uma atuação muito boa. Repetimos alguns comportamentos que tivemos contra o Peñarol. Buscamos o jogo desde o primeiro tempo, buscando a bola no campo do adversário. Ganhamos muitos duelos individuais. O time conseguiu fazer boa rodagem do meio-campo. Foi uma partida muito segura. Estou muito orgulhoso. Fomos melhores do que em outras partidas. Esse crescimento é o mais importante. Essa melhora é o mais importante para mim nesse momento”, destacou. “Poderíamos ter feito mais gols, mas estou muito contente com o que foi produzido”, completou.