Após hiato de seis anos, seleção brasileira jogará no Maracanã em 2019

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Maracanã voltará a receber a seleção brasileira. A equipe comandada por Tite fará um amistoso no estádio mais tradicional do futebol nacional em junho, dias antes da abertura da Copa América. A data ainda será confirmada.

Um outro amistoso na fase de preparação para a disputa do torneio deverá acontecer no Beira-Rio, em Porto Alegre, no mesmo mês.

A Copa América será disputada em junho no Brasil em cinco cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador.

Depois da derrota na Copa da Rússia, Tite precisa do título no torneio para permanecer no cargo.

O amistoso em junho será a primeira vez que a seleção jogará no estádio desde a final da Copa das Confederações, em 2013. Na ocasião, o Brasil venceu a Espanha, por 3 a 0, e conquistou o seu último título.

A seleção não jogou no Rio na Copa de 2014. Pela tabela organizada pela Fifa, a equipe de Neymar só entraria em campo no Maracanã na final do torneio, o que não aconteceu.

Na semifinal, o Brasil sofreu a maior derrota da sua história ao ser goleado pela Alemanha, por 7 a 1, em Belo Horizonte.

O amistoso de junho será o primeiro de Tite no Rio desde que assumiu o comando da seleção, em 2016. O treinador havia pedido para jogar no mais famoso estádio do Brasil antes da Copa do Mundo da Rússia, mas a CBF não conseguiu fechar um acordo com os administradores da arena.

Nas eliminatórias da Copa da Rússia, o Maracanã ficou fora da campanha da seleção pela primeira vez na história da competição.

Em outubro do ano passado, Marco Polo Del Nero, então presidente da CBF, disse que o estádio estava "meio abandonado" ao justificar sua decisão de tirar o último jogo do torneio do estádio carioca.

Palco da final da Copa do Mundo e da abertura dos Jogos Olímpicos, o Maracanã foi reformado por cerca de R$ 1,2 bilhão pela Odebrecht e pela Andrade Gutierrez.

A obra entrou na Lava Jato. Nesta terça (4), a segunda instância da Justiça Federal do Rio condenou a 45 anos e nove meses de prisão o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB) por cobrar propina de construtoras em obras como a do Maracanã.

Em março, a seleção fará os dois últimos amistosos antes de Tite divulgar a lista final para a disputa da Copa América.

Os jogos acontecerão na Europa. Alemanha e Dinamarca são os prováveis adversários.

Depois da derrota na Rússia, a seleção está invicta. Sem encantar, o time venceu seis partidas e não sofreu nenhum gol.