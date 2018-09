Após Ibope, Haddad diz que está 'louco para chegar esse segundo turno'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PT ao Planalto, Fernando Haddad (PT), usou as redes sociais para se pronunciar após a mais recente pesquisa Ibope, que indicou um crescimento de 11 pontos percentuais em suas intenções de voto.

"Eu tô louco pra chegar esse segundo turno. Louco por um debate. Um debate sobre o Brasil, sobre a classe trabalhadora, sobre os negros. Sobre as mães e avós que educam seus filhos sozinhas", escreveu Haddad no Twitter.

De acordo com o Ibope divulgado nesta terça (18), Jair Bolsonaro (PSL) lidera a corrida presidencial com 28% das intenções de voto. Haddad, que tinha 8% no levantamento anterior do instituto, chegou a 19% na nova pesquisa.