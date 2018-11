Após incertezas sobre sua realização, Festival do Rio anuncia seleção de filmes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vigésima edição do Festival do Rio anunciou nesta sexta (19) suas atrações, após rumores de que não iria acontecer em 2018, por falta de verbas. Integram a lista filmes de Lars Von Trier, Gus Van Sant, Jean-Luc Godard e Spike Lee.

O festival acontecerá de 1º a 11 de novembro, e as exibições ocorrerão em cerca de 20 locais diferentes na cidade do Rio de Janeiro. Serão ao todo 200 filmes de cerca de de 60 países diferentes.

O anúncio, no início do mês, de que o novo longa de Steve McQueen, "Viúvas", com Viola Davis, abriria o festival, pôs um fim aos rumores e confirmou o festival em 2018.

Uma nova versão de "Imagine", de John Lennon e Yoko Ono, também faz parte da seleção.

Confira a seleção de atrações:

MOSTRA PANORAMA

- "O mau exemplo de Cameron Post" (The miseducation of Cameron Post), de Desiree Akhavan

- "Colette" (Colette), de Wash Westmoreland

- "A pé ele não vai longe" (Don't worry, he won't get far on foot), de Gus Van Sant

- "Sem rastros" (Leave No Trace), de Debra Granik

- "Vida selvagem" (Wildlife) de Paul Dano

- "Fátima", de João Canijo

- "Bisbee '17" (Bisbee '17), de Robert Greene

- "O Termômetro de Galileu", de Teresa Villaverde

- "Vision", de Naomi Kawase

- "A Névoa Verde" (The green fog), de Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson

- "Estação do diabo" (Season of the devil), de Lav Diaz

- "Grass" (Grass) de Hong Sangsoo

- "Utøya" - 22 de julho (U - July 22), de Erik Poppe

- "Não me toque" (Touch me not) de Adina Pintilie

- "3 Days in Quiberon", de Emily Atef

- "Imagem e palavra" (The Image Book), de Jean-Luc Godard

- "Asako I & II" (Asako I & II), de Ryûsuke Hamaguchi

- "Conquistar, amar e viver intensamente" (Sorry Angel), de Christophe Honoré

- "Amor até as cinzas" (Ash Is Purest White) de Jia Zhangke

- "Assunto de família" (Shoplifters), de Hirokazu Koreeda

- "Cafarnaum" (Capernaum) de Nadine Labaki

- "Em chamas" (Burning), de Lee Chang-dong

- "Infiltrado na Klan" (BlacKkKlansman), de Spike Lee

- "3 faces" (Three Faces) de Jafar Panahi

- "Guerra Fria" (Cold War) de Pawel Pawlikowski

- "Verão" (Summer), de Kirill Serebrennikov

- "Dez anos Tailândia" (Ten Years Thailand), de Apichatpong Weerasethakul, Aditya Assarat, Chulayarnnon Siriphol, Wisit Sasanatieng

- "O momento Plutão" (The Pluto Moment), de Ming Zhang

- "A casa que Jack construiu" (The House that Jack Built), de Lars von Trier

- "A prece" (The prayer), de Cédric Kahn

- "Praça pública" (Place Publique), de Agnès Jaoui

- "Amanda" (Amanda), de Mikhaël Hers

- "Memória da dor" (Memoir of War), de Emmanuel Finkiel

- "Maria Callas" - em suas próprias palavras (Maria by Callas), de Tom Volf

- "Raiva" (Rage), de Sérgio Tréfaut

- "A queda do império americano" (The Fall of the American Empire), de Denys Arcand

- "A cada momento" (Each and every moment), de Nicolas Philibert

- "Peterloo", de Mike Leigh

- "White boy Rick" (White Boy Rick), de Yann Demange

- "O favorito" (The front runner), de Jason Reitman

- "Se a rua Beale falasse" (If Beale street could talk), de Barry Jenkins

- "Vidas duplas" (Double Lives), de Olivier Assayas

- "No portal da eternidade" (At eternity's gate), de Julian Schnabel

- "A quietude" (The Quietude), de Pablo Trapero

- "El Pepe, uma vida suprema" (El Pepe, una vida suprema), de Emir Kusturica

- "Seu rosto" (Your Face), de Tsai Ming-Liang

- "Monrovia, Indiana" (Monrovia, Indiana), de Frederick Wiseman

- "O hotel às margens do rio" (Hotel by the river), de Hong Sangsoo

- "Túmulos sem nome" (Graves Without a Name), de Rithy Panh

- "Nunca deixe de lembrar" (Never Look Away), de Florian Henckel von Donnersmarck

- "A rota selvagem" (Lean on Pete), de Andrew Haigh

- "O ódio que você semeia" (The hate u give), de George Tillman Jr.

- "A vida em si" (Life itself), de Dan Fogelman

- "Vox Lux" (Vox Lux), de Brady Corbet

- "Tyrel" (Tyrel), de Sebastián Silva

- "A excêntrica família de Gaspard" (Gaspard at the Wedding), de Antony Cordier

- "Eu sou Tempesta" (I am Tempesta), de Daniele Luchetti

- "O Caravaggio roubado" (The Stolen Caravaggio), de Roberto Andò

- "O que você irá fazer quando o mundo estiver em chamas" (What You Gonna Do When the World's on Fire?) de Roberto Minervini

- "Meu próprio bem" (My own good), de Pippo Mezzapesa

EXPECTATIVA 2018

- "Tempo comum" (Ordinary Time), de Susana Nobre

- "Skate Kitchen" (Skate kitchen), de Crystal Moselle

- "Terra firme" (Anchor and hope), de Carlos Marqués-Marcet

- "Culpa" (The guilty), de Gustav Möller

- "O quebra-cabeça Puzzle", de Marc Turtletaub

- "Um elefante sentado quieto" (An elephant sitting still), de Hu Bo

- "Adam" (Adam), de Maria Solrun

- "Minha filha" (Daughter of mine), de Laura Bispuri

- "Longa jornada" noite adentro (Long day's journey into night) de Bi Gan

- "Rafiki" (Friends), de Wanuri Kahiu

- "Carmen & Lola" (Carmen and Lola), de Arantxa Echevarria

- "O mundo á seus pés" (The world is yours), de Romain Gavras

- "A nossa espera" (Our struggles), de Guillaume Senez

- "Palace II - 3 Quartos com Vista para o Mar" (Palace II) de Rafael Machado / Co-direção: Gabriel Corrêa e Castro

- "Pedro e Inês, o amor não descansa" (The dead queen) de António Ferreira

- "A árvore" (The tree) de André Gil Mata

- "Shade - entre bruxas e heróis" (The Witch Hunters), de Rasko Miljkovic

- "Querido filho" (Dear Son) de Mohamed Ben Attia

- "Entre tempos" (Ricordi?), de Valerio Mieli

- "Yomeddine" (Yomeddine) de A.B. Shawky

- "A costureira de sonhos" (Sir) de Rohena Gera

- "A última criança" (Last Child), de Shin Dong-seok

- "Longe da árvore" (Far from the tree) de Rachel Dretzin

- "Girl", de Lukas Dhont

PREMIÈRE LATINA

- "Miriam mente" (Miriam Lies), de Natalia Cabral, Oriol Estrada

- "A Rainha do medo" (The queen of fear), de Valeria Bertuccelli, Fabiana Tiscornia

- "A cama" (The bed), de Mónica Lairana

- "Cinzas" (Cenizas), de Juan Sebastian Jacome

- "Virus Tropical" (Virus tropical), de Santiago Caicedo

- "O dia que resistia" (The endless day), de Alessia Chiesa

- "El motoarrebatador" (The snatch thief), de Agustín Toscano

- "Pássaros de verão" (Birds of Passage), de Ciro Guerra, Cristina Gallego

- "Minha obra prima" (My masterpiece), de Gastón Duprat

- "Happy hour" - Verdades e consequências (Happy hour), de Eduardo Albergaria

- "Tarde para morrer jovem" (Too late to die young), de Dominga Sotomayor

- "A Camareira" (The chambermaid), de Lila Avilés

- "Belmonte" (Belmonte), de Federico Veiroj

- "Acusada" (The Accused), de Gonzalo Tobal

- "Família submersa" (A family submerged), de María Alché

- "Vermelho sol" (Rojo), de Benjamin Naishtat

- "José" (Jose), de Li Cheng

- "Humanpersons" (Humanpersons), de Frank Spano

- "O amor não descansa" (An unexpected love), de Juan Vera

- "O anjo" (The angel), de Luis Ortega

- "Museu" (Museum), de Alonso Ruizpalacios

- "Compra me um revólver" (Buy me a gun), de Julio Hernández Cordón

MIDNIGHT

- "MATANGI / MAYA / M.I.A." (MATANGI / MAYA / M.I.A.), de Stephen Loveridge

- "A geração da riqueza" (Generation wealth), de Lauren Greenfield

- "Três estranhos idênticos" (Three identical strangers), de Tim Wardle

- "Game girls" (Game girls), de Alina Skrzeszewska

- "Profile" (Profile), de Timur Bekmambetov

- "A Valsa de Waldheim" (The Waldheim waltz), de Ruth Beckermann

- "Futebol Infinito" (Infinite Football), de Corneliu Porumboiu

- "As filhas do fogo" (The daughters of fire), de Albertina Carri

- "Selvagem", de Camille Vidal-Naquet

- "Faca no coração" (Knife + heart), de Yann Gonzalez

- "Morra, monstro, morra" (Murder Me, Monster), de Alejandro Fadel

- "Amazônia Groove", de Bruno Murtinho

- "Operação Overlord" (Overlord), de Julius Avery

- "Imagine" (Imagine), de John Lennon, Yoko Ono

- "Buddies" (Buddies), de Arthur J. Bressan Jr.

- "The Cleaners" (The cleaners), de Hans Block, Moritz Riesewieck

- "Obscuro barroco" (Obscuro barroco), de Evangelia Kranioti

- "Alterscape", de Serge Levin

FILM DOC

- "Hal Ashby" (Hal), de Amy Scott

- "Be natural: a história não contada da primeira cineasta do mundo" (Be natural: the untold story of Alice Guy-Blaché), de Pamela B. Green

- "Os olhos de Orson Welles" (The eyes of Orson Welles), de Mark Cousins

- "Friedkin Uncut" (Friedkin uncut), de Francesco Zippel