Após interdição de ponte, paulistanos escolhem trem para chegar até Guarulhos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para driblar o trânsito causado pela interdição da ponte na Marginal Tietê e não perder o voo, paulistanos decidiram andar de trem pela primeira vez para chegar até o aeroporto de Guarulhos.

A ponte, que dá acesso à rodovia Dutra e ao aeroporto, foi fechada nesta quarta (23) após a prefeitura constatar uma ruptura grave em uma viga de sustentação. Ainda não há previsão de reabertura.

A economista Joseany Muniz, 30, pegou pela primeira vez um trem para o aeroporto. Ela viajaria para Maceió às 18h.

"Meu chefe até me liberou uma hora mais cedo, às 15h, porque sabia que o trânsito estaria um caos", conta.

Ela saiu da avenida Paulista, na região central da capital. O trajeto incluiu dois metrôs e dois trens e durou cerca de uma hora.

A estação de trem Aeroporto-Guarulhos fica a menos de 1 km do terminal de embarque do aeroporto. A CPTM disponibiliza um ônibus gratuito de conexão. O tempo de percurso é de 3 minutos até o terminal 1 e de, 9 minutos até o 2 e 12 minutos até o 3.

O sommelier Bruno Xavier, 28, com viagem para Santiago marcada para as 18h, também ficou preocupado com a notícia sobre a ponte e optou pelo trem. "Queria evitar problemas", conta, correndo para pegar o ônibus de conexão, por volta das 16:30. Segundo ele, a primeira experiência foi muito boa.

"Quem não vem de transporte público é besta, quer perder tempo e dinheiro", diz Julia Brito, 40, que trabalha no ramo de viagens. Acompanhada dos dois filhos, de 2 e 9 anos, e do marido, irá para Minas Gerais. De Santana (zona norte) até a estação do aeroporto, levou menos de uma hora.

Nem todos tiveram uma boa experiência. A psicóloga Daniele Masuda, 23, e o namorado, o farmacêutico Guilherme Brandão, 30, com passagens para a Argentina, não sabiam que precisavam pagar R$ 8,60 ao sair do metrô para fazer a integração com o trem na estação da Luz.

"A estação estava muito bagunçada e a informação sobre a passagem, mal sinalizada", diz ela, que saiu da Av. Paulista e chegou em cerca de uma hora. "Não vai rolar de novo."

Dois meses após um viaduto ceder e ser interditado na zona oeste de São Paulo, a prefeitura interrompeu no início da noite de quarta, por questão de segurança, o trânsito na ponte da pista expressa da marginal Tietê que dá acesso à rodovia Dutra.

O bloqueio, na altura do Tatuapé (zona leste), foi feito a dois dias do feriado em comemoração do aniversário de 465 anos da cidade, quando é esperado um fluxo intenso de veículos na rodovia.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou no local que o dano foi "muito semelhante" ao que levou o viaduto da Marginal Pinheiros a ceder em novembro do ano passado. Desta vez, contudo, a estrutura não cedeu.