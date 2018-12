Após mais de 90 horas, trecho de serra da rodovia dos Tamoios é liberado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trecho de serra da rodovia dos Tamoios, que estava interditado desde a noite de quarta-feira (7), foi liberado ao tráfego às 17h deste domingo (11).

A interdição de mais de 90 horas ocorreu devido a alerta de riscos devido à chuva. Após o bloqueio, houve queda de 23 barreiras -ninguém se feriu.

A via liga a capital paulista ao litoral norte do estado. Durante a interdição, o motorista que queria ir ao litoral paulista teve como alternativa as rodovias Mogi-Bertioga e Oswaldo Cruz.

Em caso de chuvas, a rodovia pode ser interditada novamente, segundo a concessionária Tamoios.

O trecho afetado foi o de serra, entre o km 69 e o km 80. Para que o motorista não se aproximasse das quedas de barreira foram montados dois bloqueios no sentido litoral da pista.

O primeiro ficou no km 58, que dá acesso à rodovia SP-088 (Salesópolis). A segunda interdição era localizada no km 67 (acesso ao bairro Pouso Alto).

No sentido contrário (São José dos Campos), a interdição foi montada no km 81, bem em frente à base da Polícia Militar Rodoviária.