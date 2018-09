Após matar 64 nas Filipinas, tufão chega a Hong Kong, Macau e sul da China

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tufão Mangkhut atingiu o sul da China neste domingo (16), matando duas pessoas após passar pelas Filipinas com fortes ventos e chuvas, que deixaram pelo menos 64 mortos e dezenas de desaparecidos.

Mais de 2,4 milhões de pessoas tiveram que deixar a província de Guangdong, no sul da China, para fugir do tufão. Quase 50 mil barcos de pesca foram chamados de volta ao porto, informou a mídia estatal.

Segundo especialistas citados pela emissora RTHK, de Hong Kong, o Mangkhut deve ser o mais forte tufão a atingir a cidade em décadas. Em Guangdong, a tempestade matou duas pessoas e provocou tempestades de até 3 metros (10 pés), informou a emissora estatal CCTV.

Quinze pessoas ficaram feridas em Macau. O Observatório de Hong Kong alertou as pessoas para ficarem longe do ponto de referência do porto de Vitória, atingido por fortes tempestades.

Na manhã deste domingo o tufão atingiu ventos de 190 km/h. Centenas de voos foram cancelados na região e todos os serviços de trem foram suspensos.

O maior tufão a atingir as Filipinas neste ano chegou à costa antes do amanhecer do sábado na província de Cagayan, na ponta nordeste da ilha de Luzon, uma região de planícies de arroz e províncias montanhosas com histórico de deslizamentos.

Os ventos chegaram a 250 km/h e as chuvas fortes provocaram deslizamentos de terra e destruíram muitas casas.