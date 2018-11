Após missa, Haddad pede paz e promete assistência à infância

Lycio Vellozo

O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, participou na manhã desta sexta-feira (12) de missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida e ao Dia da Criança na Paróquia dos Santos Mártires, no Jardim Ângela, bairro periférico da zona sul paulistana.

Após a cerimônia, que lotou a igreja, Haddad pediu paz e prometeu mais atendimento à infância, se for eleito.

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, não teve agenda nesta manhã.

Depois da missa, já na rua em frente à igreja, Fernando Haddad lembrou a reunião que teve nesta semana com representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e falou sobre os princípios acordados com a organização religiosa. “Preservar a vida, combater a violência, combater a corrupção, preservar o meio ambiente e garantir a democracia. Alguém é contra isso?”, perguntou Haddad aos presentes, que o aplaudiram. Em seguida, o padre Jaime Crowe manifestou apoio para o candidato petista.

Haddad disse que tem como meta colocar toda criança a partir de 4 anos na escola. “Vamos fazer busca ativa de crianças que ainda não estão na escola nesta idade, porque é obrigatória a matrícula desde que eu, como ministro da Educação, propus e foi aprovada a Emenda Constitucional n° 59”, afirmou, em entrevista à imprensa. Durante o ato, entregou ao padre Jaime um livro com os resultados do Projeto São Paulo Carinhosa, executado durante sua gestão na prefeitura de São Paulo.

Em seu sermão, Crowe lembrou as vítimas da violência, inclusive em campanhas políticas, e o fato de, em 1996, o Jardim Ângela ter sido apontado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como a região urbana mais violenta do mundo, com 130 mortes a cada 100 mil habitantes.

Naquela década, com apoio da Igreja Católica, foi criado o Fórum em Defesa da Vida, que reúne os moradores do bairro mensalmente para discutir melhorias e formas de promover a paz. Todos os anos, no dia 2 de novembro, a comunidade promove uma caminhada pela paz.

Perseguição

Em entrevista à imprensa, Haddad contou que, após sair de reunião na CNBB, em Brasília, sua equipe foi perseguida por apoiadores de Bolsonaro. Haddad disse que um deles proferiu ofensas à Igreja Católica e que, então, ele e os repórteres optaram por fazer a coletiva de imprensa em um hotel. De acordo com o presidenciável, no percurso, uma caminhonete tentou furar o bloqueio da comitiva.

Ao chegar ao local, a Polícia Federal, que acompanha o candidato, identificou o agressor e o liberou. “Inspira alguma preocupação que depois de atacar mulheres, LGBTs e negros, passem a atacar católicos”, afirmou Haddad.