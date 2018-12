Após morte, médico brasileiro ganha tributo em plataforma mundial de doações

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empreendedor social sul-africano Patrick Schofield criou uma página em homenagem ao médico Roberto Kikawa, morto durante um assalto no sábado (10), em São Paulo. O brasileiro foi o responsável pela criação das carretas da saúde, em trabalho desenvolvido por sua organização, o Cies Global.

Com autorização da família e mobilização de amigos próximos, ele decidiu fazer o tributo e também arrecadar doações para dar suporte aos familiares e manter viva a missão de Kikawa de levar atendimento médico a populações desassistidas. Para isso, utilizou sua plataforma Backabuddy, que hospeda campanhas para geração de impacto positivo e também para homenagens como a feita ao brasileiro.

"Criamos uma página em tributo para nós, como membros da comunidade Schwab, fornecermos o nosso apoio à família de Roberto e ao seu trabalho", afirmou Schofield. "Roberto durante seu período à frente do Cies trabalhou como voluntário, sem salário –um incrível presente para o mundo."

A página em tributo foi publicada na última semana. Ela reúne mensagens deixadas em solidariedade à família e permite as doações. Qualquer pessoa pode contribuir por meio de cartão de crédito ou débito internacionais ou pela plataforma Paypal.

LEGADO

Gastroenterologista, Roberto Kikawa fundou o Cies Global em 2008 para levar atendimento médico especializado a comunidades carentes. Integrante das redes Schwab e Folha, Kikawa foi reconhecido como vencedor do Prêmio Empreendedor Social 2010 por inovar com unidades móveis de exames em carretas.

Em São Paulo, o Cies foi responsável por 54% dos exames de imagem com médicos especialistas feitos em 2017 pelo Sistema Único de Saúde.

"O SUS é viável", afirmou em sua última entrevista concedida à Folha de S.Paulo durante o Fiis (Festival de Inovação e Impacto Social), na segunda (5). "É importante que a gente entenda o SUS, de ter essa rede integrada. Nada adianta eu trazer uma carreta para fazer uma mamografia, detectar o nódulo, e essa pessoa ficar frustrada e falar: 'Tá bom, doutor, o que faço com isso?'."

Kikawa participou ainda do painel Saúde e Inclusão e falou para colegas da Rede Folha e representantes de ONGs de saúde da América Latina, reunidos do Fórum de Melhores Praticas para o Terceiro Setor da Saúde, na segunda (5).

Destacou o papel do terceiro setor no fortalecimento da saúde pública: "A gente é ponte e precisa trazer governo e iniciativa privada junto, para uma gestão eficiente e respeitosa."

Paulistano, Kikawa escolheu a carreira na medicina ainda na infância, quando era escoteiro e aprendeu a cuidar de pessoas. Começou a jogar xadrez motivado pelo pai, que foi sua grande inspiração e incentivador. Durante o período da faculdade em Londrina (PR), o progenitor teve câncer.

Kikawa conseguiu acompanhar o tratamento em São Paulo por causa de uma greve no campus. A despedida foi a maior motivação da sua vida: "Quero que você me prometa que será um médico amoroso, que entenda bem o doente", disse o pai na última conversa com o filho doutor.

Após o adeus e de volta ao Paraná, Kikawa decidiu cursar teologia para ser missionário na África, mas uma grave infecção renal o impediu. A carreira como cirurgião-geral também foi interrompida, desta vez por uma condição crônica, que causava tremores nas mãos. Ainda assim, Kikawa mantinha sua firmeza de propósito. E virou um dos maiores especialistas em endoscopia do país.

No Hospital Sírio-Libanês, voltou sua atenção aos pacientes sem perspectivas de cura. E descobriu as "Áfricas" da periferia paulistana. Abandonou a carreira promissora na medicina privada para se tornar um empreendedor social reconhecido mundialmente.

Surgiu, assim, a ideia do sistema móvel para exames preventivos, que evoluiu para unidades que também realizam cirurgias. Ele lançou oficialmente na semana passada no Fiis, em Poços de Caldas, uma nova tecnologia social patenteada nos Estados Unidos: o hospital lego, montado em contêineres que funcionam como centros cirúrgicos, salas de exames e consultórios.

Ao longo de uma década como empreendedor social, o médico deixa um legado de mais de 2 milhões de pacientes do SUS acolhidos nas centenas de unidades móveis e modulares do Cies Global. Homem de fé e missionário da saúde, ele planejava chegar à África em 2019, quando iria inaugurar uma unidade em Abuja, capital da Nigéria.

REPERCUSSÕES

Maria Cristina Frias, diretora Editorial e de Redação da Folha de S.Paulo

"A morte prematura e trágica de Roberto Kikawa significa uma baixa inestimável no campo do empreendedorismo social no Brasil. É a perda de um homem, um médico e um empreendedor social que deixou um legado transformador ao criar um modelo de atendimento, que não só salva vidas, mas promove a saúde e atua com o SUS de forma eficiente."

Hilde Schwab, presidente da Fundação Schwab

"Com choque e grande tristeza soube da trágica morte de Roberto Kikawa. Ele não era só exemplo para o empreendedorismo social, mas colega e amigo em nossa comunidade, além de voz respeitada no Fórum Econômico Mundial."

Marisol Argueta, chefe do Fórum Econômico Mundial para a América Latina

"Estou profundamente triste com essa trágica notícia. Roberto era um grande ser humano. Seu coração, seus atos e seu legado são a prova de sua grandeza. Ele sempre estará entre nós."

Bruno Covas, prefeito de São Paulo

"A dedicação de Roberto Kikawa em prol do SUS e dos mais vulneráveis é exemplo para homens públicos e sociedade. Seu trabalho pode ser visto em todos os cantos de São Paulo, com as carretas de saúde, legado que ajuda os que mais precisam de saúde pública."

Katherine Milligan, chefe da Fundação Schwab

"Roberto Kikawa incorporou todos os princípios de um líder: humildade, compromisso e profunda compaixão pelo sofrimento dos pobres. Em uma memorável e corajosa recriação de sua carreira, ele se afastou do sucesso como gastroenterologista para fundar o Cies Global."

Mário Luis Kozik, superintendente da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo

"Por onde o Dr. Roberto Kikawa passou deixou uma lembrança positiva. Na Rede São Camilo, onde foi diretor clínico de 2012 a 2015, mais do que médico, fez da profissão arte de levar saúde a quem mais precisa."

Sergio Andrade, fundador da Agenda Pública

"Roberto sempre teve atitudes generosas. Sabia que o maior potencial de mudança passa por políticas públicas. Foi sua aposta para gerar escala e maior impacto social."

Merula Steagall, fundadora da Abrale

"Infelizmente perdemos um grande amigo e operário do bem, vítima da violência de nossa cidade resultado da escassez de modelos como Roberto."

Cláudio Pádua, cofundador do IPÊ

"Kikawa era um grande exemplo. Criativo e cheio de energia. Só pensava no bem dos outros. Pessoas como ele não deveriam morrer tão cedo."