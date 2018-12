Após paralisação estadual, Temer anuncia intervenção integral em Roraima

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com a paralisação estadual de servidores da segurança pública, o presidente Michel Temer anunciou nesta sexta-feira (7) uma intervenção federal integral em Roraima.

A medida foi tomada para tentar evitar uma crise institucional após policiais, bombeiros e agentes penitenciários terem suspendido suas atividades.

O cenário se agravou nesta sexta-feira (7) após a 4ª Vara da Justiça Federal ter determinado o congelamento dos salários dos funcionários públicos.

A decisão de intervenção foi informada após reunião promovida pela cúpula do governo federal, em Brasília. A governadora Suely Campos participou pelo telefone. Ela terá validade até 31 de dezembro.

"Eu falei com a senhora governadora e disse que a única hipótese para solucionar a questão, especialmente aquela de natureza salarial, seria decretar a intervenção até a posse do novo governador", disse Temer.

O presidente informou ainda que convocará neste sábado (8) o Conselho da Defesa Nacional e o da República para deliberar a respeito da intervenção, já que ela precisa ser aprovada pelos dois órgãos federais.

Segundo Temer, na conversa, a governadora reconheceu que a situação estaria "realmente se complicando". Ele disse ainda que a consultará para a definição do nome do interventor, que atuará com prerrogativas de chefe do Poder Executivo até o final do ano.

No mês passado, diante da piora da crise imigratória de venezuelanos, o governo federal já havia decretado uma intervenção parcial em Roraima, no caso apenas na área da segurança pública.

Desde o início do ano, Roraima enfrenta um quadro de escassez e desordem com a grande entrada de venezuelanos pela fronteira, fugindo do regime do ditador Nicolás Maduro.