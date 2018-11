Após perda de bebê, Thaeme Mariôto anuncia nova gravidez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Thaeme Mariôto, 33, da Thaeme e Thiago, anunciou neste sábado (17) que está grávida. O anúncio foi feito na conta de Instagram de Thaeme.

"Tem bebê 'Arco-Íris' a caminho, titios e titias!!!", escreveu a cantora. "Muito obrigada, Senhor, por nos proporcionar viver esse momento de tamanha alegria e emoção".

Thaeme passou por um momento difícil em maio deste ano, quando sofreu um aborto espontâneo em sua primeira gravidez.

Casada com o empresário Fábio Elias, o Da Lua, Thaeme chegou a afirmar em entrevista meses depois da perda do bebê que não havia desistido de ter um filho. "Tenho certeza que Deus vai me mandar [um bebê]. Estou louca para ser mãe", disse na ocasião.

A cantora voltou a se referir à primeira gravidez em sua publicação. "'Arco-Íris" é o nome dado ao filho que vem após um outro filho virar anjo'", escreveu, explicando o porquê de se referir ao novo bebê como "arco-íris". "A vida dele (dela) está entregue em Suas abençoadas mãos, que seja feita a Sua vontade!!!", completou Thaeme.