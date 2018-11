Após perder em Minas, Fernando Pimentel cancela entrevista

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O governador Fernando Pimentel (PT), que ficou de fora do segundo turno em Minas, num resultado surpreendente, cancelou sua fala à imprensa no comitê do partido.

O clima no local era de desolação. Alguns militantes choravam.

Dos prédios vizinhos, pessoas provocavam: "fora PT, fora Pimentel, vai pra Cuba".

Outros vizinhos e militantes respondiam: "Lula livre". A apuração era acompanhada pela TV.

Na avaliação de petistas do entorno de Pimentel, o clima no partido era de conformismo.

Os políticos atribuíram o sucesso de Romeu Zema (Novo), que terminou em primeiro, ao efeito Bolsonaro.

Na última semana, Zema colou sua imagem à do capitão.