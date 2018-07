Após polêmica, Barcelona viaja com time feminino na classe executiva

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da polêmica sobre a divisão de categorias no voo da primeira turnê conjunta entre as equipes masculina e feminina do Barcelona -os homens na executiva e as mulheres na econômica-, o clube divulgou uma imagem das atletas voando na primeira classe.

A imagem foi registrada no trajeto entre as cidades de Portland e Los Angeles e publicada nesta sexta-feira (27), informou o jornal El País.

As duas delegações estão nos EUA para treinos e competições. A equipe masculina fará uma série de três jogos, enquanto a feminina venceu a equipe da SoCal Academy, da Califórnia, por 5 a 0, neste sábado (28).

A primeira viagem conjunta entre as duas delegações foi promovida pelo clube catalão como incentivo ao esporte feminino.

Porém, a divulgação, na última semana, de imagens mostrando a separação entre as delegações repercutiu negativamente nas redes sociais.

Em defesa, o Barcelona afirmou que não havia espaço para todos na classe executiva, mas que, em contrapartida, disponibilizou de dois a três assentos na categoria econômica para cada uma das atletas.

Jogadores e membros da comissão técnica também saíram em defesa do clube.

A atacante Alexia Putellas disse ao jornal espanhol Mundo Deportivo que a equipe feminina foi adicionada à turnê em uma data posterior -e que o clube teve que "organizar tudo praticamente no último minuto".

"O Barça é um grande clube e os passeios também são ótimos, viajar com o primeiro time e estar nas mesmas instalações é sinônimo de um bom nível", disse.

Em carta aberta divulgada nesta quinta (26), Maria Teixidor Jufresa, diretora da equipe feminina do Barcelona, também defendeu o clube e pediu "menos cinismo" em torno do assunto.

"À todos que estão se dedicando a criticar as condições de viagem do time feminino, os digo que não estão se dando contra de que o Barcelona está levando as jogadoras junto com seus jogadores para que em um futuro próximo elas possam viajar na classe executiva em seu próprio avião", afirmou.

"Um novo mundo se constrói somando e remando todos na mesma direção, cada com seu propósito e sua responsabilidade."

As atletas retornam à Espanha neste domingo (30), enquanto a equipe masculina deverá ficar até o próximo sábado (4).