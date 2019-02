Após polêmica com deputada, Câmara diz que mudança de Hildo Rocha está dentro do prazo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia depois da polêmica envolvendo o deputado Hildo Rocha (MDB-MA) e a parlamentar eleita Tabata Amaral (PDT-SP), a Câmara emitiu nota oficial, nesta sexta-feira (1º), afirmando que o emedebista está “no processo de mudança” do apartamento funcional que ocupava.

Conforme publicou a Folha de S.Paulo nesta quinta (31), Tabata contou que foi ao apartamento funcional designado pela Câmara para ela e, chegando lá, se deparou com o filho do colega, que se recusou a desocupar o local.

De acordo com a nota assinada pelo deputado André de Paula (PSD-PE), quarto-secretário da Câmara, Rocha “encontra-se nesta data no processo de mudança de endereço, que envolve encaixotamento de pertences e utensílios e desmontagem de equipamentos para instalação no novo endereço, fazendo uso do prazo legal para a referida operação”.

A Quarta-Secretaria da Câmara é responsável pela distribuição e administração dos imóveis funcionais.

Nesta quinta, Rocha afirmou que estava sendo injustiçado. “Esse apartamento ele ainda está ocupado por mim porque estou em mudança e eu tenho um prazo para entregar, ainda não terminei minha mudança”, afirmou Rocha.

Ele disse que não usou todo o tempo concedido pelo regimento para concluir a transição do apartamento funcional que ocupava –e no qual está seu filho– para o novo imóvel que recebeu da Casa. “Eu não estou usando irregularmente dois apartamentos, como dizem por aí”, explicou.