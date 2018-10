Após polêmica em final, Federação confirma VAR no Paulista de 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista de 2019 terá novidades tecnológicas. Em reunião realizada nesta terça-feira (23) na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), ficou definido que a próxima edição da competição terá pela primeira vez o uso do VAR (árbitro assistente de vídeo).

A implantação do árbitro de vídeo no Estadual acontece após a polêmica da decisão deste ano, quando o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza voltou atrás na marcação de um pênalti do corintiano Ralf no palmeirense Dudu, na etapa complementar do segundo jogo da decisão.

O investimento na tecnologia —cujo valor não foi divulgado— será custeado pela entidade.

A competição terá também a gravação da conversa entre a equipe de arbitragem. Porém, será apenas para "aprimoramento interno", segundo a entidade.

O Paulista terá início no dia 20 de janeiro e se estenderá até o dia 21 de abril.

O campeonato terá a mesma fórmula de disputa dos últimos anos. As dezesseis equipes participantes foram divididas em quatro grupos. Os times da mesma chave não se enfrentam na primeira fase.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, que serão realizadas em jogos de ida e volta. O mesmo acontece na semifinal e na final.

Os clubes poderão inscrever 26 atletas na lista A.

As equipes também poderão inscrever jogadores formados nas categorias de base, que integrarão a lista B —sem limite de atletas. Porém, apenas cinco jogadores desta lista poderão estar em campo simultaneamente.

O Conselho Técnico do Campeonato Paulista teve representantes de 15 dos 16 clubes da Série A1. O único time que não enviou um representante foi o Palmeiras, que rompeu relações com a FPF desde a segunda partida da final do Estadual, quando o clube perdeu para o Corinthians por 1 a 0.

Na oportunidade, o time alviverde reclamou de interferência externa após o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza voltar atrás na marcação de um pênalti de Ralf em Dudu, no segundo tempo do jogo. O clube entrou com pedidos no TJD de São Paulo e no STJD, mas não obteve sucesso no caso.

Logo após a reunião, foi realizado o sorteio dos grupos.

Na chave A, ficou com Santos, São Caetano, Red Bull e Bragantino.

Já o Grupo B terá Palmeiras, Novorizontino, São Bento e Guarani, enquanto o Grupo C será formado por Corinthians, Bragantino, Ferroviária e Mirassol.

O Grupo D terá São Paulo, Botafogo, Ituano e Oeste.