Após polêmica por suposto gesto pró-Bolsonaro, Brasil perde no vôlei

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após polêmica sobre suposta manifestação pró-Bolsonaro feita por dois jogadores da seleção brasileira masculina de vôlei, a equipe do técnico Renan Dal Zotto perdeu neste sábado (15) sua primeira partida no Mundial realizado na Itália e na Bulgária.

A seleção brasileira era favorita para a partida contra a Holanda e vinha de duas vitórias, contra o Egito, na quarta (12), e contra a França, na quinta (13), mas acabou sendo derrotada de virada por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/20, 25/20 e 25/2

Nos dois últimos jogos, a perfil oficial da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) no Instagram publicou fotos da equipe após as vitórias, nas quais os atletas Wallace e Maurício Souza aparecem formando o número 17 - o mesmo de Bolsonaro na disputa pela presidência - com as mãos.

As imagens foram deletadas do perfil da CBV.

Com o resultado deste sábado, o Brasil caiu para a quarta colocação do Grupo B, sendo o último time que estaria classificado para a próxima fase.

A seleção está atrás de Canadá, França e Holanda no grupo. Essa foi a primeira vitória da Holanda sobre a seleção brasileira em partidas de Mundial em 52 anos.

A seleção ainda enfrenta o Canadá na segunda (17), e a China, na terça (18).