Após post machista, Enrico Celico chama Vivi Orth de 'rampeira suja' e causa indignação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enrico Celico, 25, publicou um vídeo em seu Instagram nesta terça (29) em que aparece dando um tapa nas nádegas de uma estrangeira durante o festival Burnin Man, que acontece nos Estados Unidos. As imagens, consideradas machistas e desrespeitosas por muitas seguidoras, impressionaram famosas como Vivi Orth e Lea T.

Na legenda do vídeo, Celico escreveu: "Galera, ultimamente a minha masculinidade, virilidade e sensatez tem sido colocada em cheque por um grupo de pessoas. Pra tirar isso a limpo, decidi buscar por aí alguma feminista carente que estivesse dando sopa (tem de montes) pra ver se eu ainda levo jeito com a coisa. Parece que sim", escreveu ele seguido da hashtag #TrateAsFeministasComoElasRealmenteQueremMasNãoDevem.

Incomodada com a postura de Celico, a modelo ViVi Orth publicou um print de outra postagem machista do influenciador. "Esse é o tipo de homem que todas nós deveríamos lutar para exterminar da face da terra", escreveu ela.

Frente às críticas, Celico respondeu com ofensas qualquer comentário que questionasse sua atitude -incluindo o de Vivi.

A modelo tirou um print das respostas ofensivas que recebeu e enviou para a amiga e também modelo Lea T.

Lea compartilhou os prints com seus seguidores, expondo a reação Enrico frente às críticas. "Vamos mostrar que não nos calamos para esse tipo de macho! Não vamos permitir isso!", escreveu ela. A modelo compartilhou a continuação da conversa, em que Celico profere diversas ofensas a Vivi Orth.

"Sua rampeira suja sem talento", escreveu ele, "Cara de drogada acabada, puta!". "Cara de acabada, queimada, drogada, lésbica e podre", continuou ele após a modelo afirmar que iria processá-lo.

Após a repercussão, Enrico publicou um esclarecimento em seu perfil. "Penso que todo mundo que me segue sabe exatamente o viés de brincadeira e senso humor que todos os meus posts têm", escreveu ele. "Não adianta você argumentar 'ah com isso não se brinca', pois para um comediante, isso só instiga mais as piadas."

Nesta quarta, Enrico publicou outra foto em que aparece fantasiado de Henry Cristo. "É impossivel negar as semelhanças até agora. Ele, assim como eu, foi difamado pelas prostitutas, caluniado pelos ladrões e adorado pelos Fariseus", escreveu na legenda.