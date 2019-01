Redação Bem Paraná

Um homem foi preso logo após praticar um roubo na noite de quinta-feira (24) no centro de Curitiba, na Capital do estado. A ação foi desencadeada por policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), logo após serem abordados por vítimas.

