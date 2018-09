Após prisão, Richa perde 11 pontos no Ibope, mas permanece em segundo lugar

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Candidato ao Senado no Paraná, o ex-governador Beto Richa (PSDB), preso por quatro dias em meio à campanha eleitoral, caiu 11 pontos na pesquisa Ibope divulgada nesta quinta (27), mas continua em segundo lugar, em empate técnico com outros três candidatos.

Richa tem 17% das intenções de voto, contra 16% de Flavio Arns (Rede), 15% de Oriovisto Guimarães (Podemos) e 14% de Alex Canziani (PTB).

No último levantamento do Ibope, feito no início de setembro, o tucano tinha 28%, e estava isolado no segundo lugar.

O atual senador Roberto Requião (MDB) lidera a pesquisa, com 39% das intenções de voto.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O tucano manteve a candidatura após sua prisão, decretada em uma investigação sobre desvios em obras públicas do estado.

Ele nega as suspeitas, afirma que a prisão foi oportunista e diz que a Justiça provará sua inocência.

Sua coligação pediu o afastamento da candidatura, sob o argumento de que não compactuam com irregularidades e que o ex-governador deve se dedicar à sua defesa.

GOVERNO

O deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) lidera a disputa pelo governo do Paraná, segundo o Ibope.

Filho do apresentador Ratinho e ex-secretário estadual, ele tem 47% das intenções de voto, à frente da atual governadora, Cida Borghetti (PP), com 17%.

Em terceiro lugar, está o deputado federal João Arruda (MDB), com 10%, seguido por Doutor Rosinha (PT), com 6%.

Os demais candidatos não ultrapassam 2% das intenções de voto cada. Brancos e nulos somam 9%, e indecisos, 9%.

Ratinho Júnior também vence nas simulações de segundo turno: tem 56% contra 24% de Cida Borghetti, e 60% contra 20% de João Arruda.

O Ibope ouviu 1.204 eleitores, entre os dias 24 e 26 de setembro. A pesquisa foi encomendada pela RPC TV, e está registrada sob o número PR‐07128/2018. O nível de confiança é de 95%.