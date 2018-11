Após protagonizarem bate-boca no debate da Record, França e Doria voltam a se enfrentar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidatos a governador do estado de São Paulo, Márcio França (PSB) e João Doria (PSDB), que tinham protagonizado um bate-boca no debate da Record, voltaram a se enfrentar na Globo.

França, inicialmente, questionou Doria sobre uma declaração dele de que a PM, caso ele fosse eleito, atiraria para matar. O tucano respondeu que não foi essa a colocação que fez e afirmou "que morra o bandido, e não o cidadão de bem ou o policial".

França afirmou que não acreditava no que Doria dizia e que ele seguia seus marqueteiros. Doria começou a se manifestar durante a réplica do pessebista -que disse que o ex-prefeito gostava de só ele mandar e reclamou que ele falava fora do seu tempo adequado.

França afirmou que Doria brincou com sua saúde, ao exibir um vídeo em que ele aparecia obeso, ao lado de Lula. O tucano rebateu: disse que não era sobre a saúde de França, mas sobre as relações do pessebista com o PT.

Doria afirmou que França foi líder do governo Lula, o que atual governador negou no microfone.