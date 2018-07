Após quarta posição na Copa, seleção inglesa desembarca sem festa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao contrário da seleção belga, que foi recebida com uma imensa festa em Bruxelas, a delegação da Inglaterra voltou para casa neste domingo (15) sem festa oficial. Depois de serem derrotados por 2 a 0 na disputa de terceiro lugar, eles desembarcaram no aeroporto de Birmingham por volta das 12h30 (horário de Brasília).

Sem festa oficial, apenas alguns torcedores ingleses foram recepcionar a delegação, mas só puderam ver os jogadores à distância, do lado de fora do aeroporto.

Após as passagens de Dele Alli, Harry Kane e Eric Dier, o maior destaque entre os jogadores no aeroporto foi Raheem Sterling. O meia do Manchester City chegou a animar os torcedores ao fazer embaixadinhas poucos minutos após sair do avião, proveniente da Rússia.

Técnico da equipe, Gareth Southgate abraçou membros da sua comissão técnica antes de voltar para casa.

"Estamos de volta. Muito obrigado pelo seu apoio incrível durante a Copa do Mundo. Estamos olhando para a frente a mostrar nossa apreciação. Nos vemos em Wembley e no estádio de Leicester, em setembro", divulgou a federação por meio de seu Twitter.

Mesmo sem uma grande festa, a Inglaterra fez uma campanha acima do esperado na Copa do Mundo. A quarta colocação no torneio foi a melhor do país desde a Copa de 1990, quando também ficou na mesma posição.