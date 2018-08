Após quase 50 anos no mesmo lugar, Museu da Casa Brasileira pode ser despejado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu da Casa Brasileira pode ser despejado após o fim do contrato de comodato com a Fundação Padre Anchieta, em 2021.

Segundo a diretora geral do museu, Miriam Lerner, a fundação manifestou que quer o imóvel de volta após o fim dos 50 anos que foram concedidos ao centro cultural.

Esta é uma prática que vem acontecendo com os espaços culturais que pertencem ao estado de São Paulo, como o Paço das Artes, que foi despejado do prédio que pertence ao Instituto Butantan, em 2016.

O Museu da Casa Brasileira, que hoje ocupa a casa do ex-prefeito de São Paulo Fábio da Silva Prado e sua esposa, Renata Crespi Prado, se dedica às questões da cultura material nos aspectos de arquitetura e design.

A Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, órgão dono do museu, disse que "a lei determina que, para não haver renovação automática, é necessário a solicitação com três anos de antecedência. Foi isso que o presidente e o conselho atuais fizeram, deixando a decisão para a próxima gestão que se inicia ano que vem".

A casa, além de ter um acervo com objetos de design e arquitetura, conta com exposições temporárias. O segundo andar da construção da década de 1960 abriga parte do acervo casal que por ali morou, como um quadro do Portinari, outro de Di Cavalcanti e uma escultura de Victor Brecheret da figura da mulher de Crespi Prado, Renata Crespi Prado.

O museu também recebe feiras de design, comida e moda nos últimos anos. A diretora Miriam Lerner lamenta a situação. "Nos últimos anos temos conseguido aumentar nosso público e a captação de recursos, ao contrário de outros museus que a cada ano, recebem menos", diz Lerner que não sabe qual espaço o museu ocupará.

Procurada, a Fundação Padre Anchieta não respondeu o motivo da não renovação do espaço com o Museu da Casas Brasileira até a publicação desta nota.