Após ‘quase aventura espacial’, Sarah Brightman volta a Curitiba

Lycio Vellozo Ribas

Em 2013, a cantora inglesa Sarah Brightman se apresentou em Curitiba, no teatro Positivo, como parte de uma turnê que antecedia seu mais ousado sonho: ir ao espaço sideral, uma decisão tomada em 2010 e que deveria se concretizar a partir de 2014 ou 2015. Ela chegou a fazer testes físicos e psicológicos para isso na Cidade das Estrelas, na Rússia. Mas a aventura não deu certo na última hora – por causa de razões familiares, segundo ela. De volta à vida real, Sarah gravou um novo disco, ‘Hymn’. O lançamento, em novembro deste ano, levou-a para uma nova turnê, que passa por Curitiba. O show será neste sábado (1), às 21 horas, no Teatro Guaíra, e tem realização da Seven Entretenimento.

“Eu ainda me recuperava de um momento muito louco em minha vida e precisava superá-lo”, disse Sarah Brightman, com sua voz angelical, em uma entrevista ao jornal ‘O Estado de S.Paulo’. A quase viagem espacial causou um hiato de cinco anos entre os álbuns, algo inédito na discografia da cantora. O disco anterior, ‘Dreamchaser’, data de 2013 e sua canção-título versa sobre a perseguição de um sonho. Já ‘Hymn’ é diferente. “Precisava de um tempo para me reorganizar psicologicamente e o disco nasceu dessa necessidade de me iluminar novamente. Daí, eu me inspirei nos meus tempos de menina, quando ia à igreja, onde todos cantam junto. Por isso, a presença de coro nas canções.” ‘Hymn’ foi gravado durante dois anos e em sete diferentes cidades: Hamburgo, Miami, Londres, Vancouver, Los Angeles, Nova York e Budapeste. Foi a forma mais prática que ela e o produtor Frank Peterson encontraram para conciliar com as turnês.

Em Curitiba, o repertório do show se divide entre os clássicos que marcaram sua carreira e canções do novo disco, que traz um tom quase religioso graças à presença do coral. Entre os sucessos antigos estão ‘Anytime, Anywhere’, ‘Deliver Me’, ‘Time to Say Goodbye’ e ‘Masquerade’, do musical ‘O Fantasma da Ópera’, que catapultou Sarah ao estrelato. Entre as músicas do novo álbum estão ‘Hymn’, ‘Sogni’, ‘Sky and Sand’, ‘Fly to Paradise’ e ‘Gia Nel Seno (La Storia)’, além de uma versão de ‘Time to Say Goodbye’ com letra em inglês – apesar do nome, a letra original é em italiano.

Soprano com quatro oitavas de alcance vocal, Sarah é uma das poucas artistas a transitar com facilidade entre o canto lírico e o popular. Seu repertório inclui árias de óperas (como ‘O Mio Babino Caro’ ou ‘Nessum Dorma’), covers de canções famosas (‘Scarborough Fair, de Simon & Garfunkel, ‘Who Wants to Live Forever’, do Queen, ou ‘Dust in the Wind’, do Kansas), e principalmente canções que ganharam projeção graças à sua voz, casos de ‘Deliver Me’, ‘A Question of Honour’ e da própria ‘Time to Say Goodbye’.

Por sua versatilidade, Sarah é a única artista a ter liderado, simultaneamente, as paradas de dance music e música clássica da Billboard. Sua voz entoou nos teatros, arenas, catedrais, centros do patrimônio mundial e estádios olímpicos, trazendo à vida algumas das músicas mais bonitas do mundo. O trabalho de Sarah transcende qualquer gênero musical específico, sintetizando muitas influências e inspirações em um som e uma visão únicos. Sarah, além disso, tem outro diferencial: canta em várias línguas. Além do nativo inglês, já entoou canções em italiano, espanhol, francês e até latim, árabe e japonês. Falta uma música em português? Ao menos ela elogia bastante a música brasileira. “Não penso em nomes, mas no ritmo. É algo inigualável, não preciso saber português para entender que ali existe a mais pura poesia”, diz ela.

Serviço

Sarah Brightman: show da turnê ’Hymn’

Onde: Guairão - Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Rua XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba)

Quando: Sábado (1º), às 21 horas. Abertura da casa às 20 horas

Quanto: A partir de R$ 300. Descontos: Conforme previsto em lei

Ingressos: www.diskingressos.com.br / bilheterias oficiais / bilheteria do teatro