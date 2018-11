Após reclamação de atrizes, Vin Diesel anuncia versão feminina de 'Velozes e Furiosos'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É longa a lista de belas mulheres que passaram pela franquia de filmes "Velozes e Furiosos". Há um tempo, as atrizes reclamam de seus papeis e pedem mais protagonismo nos filmes.

O projeto parece ter saído do papel, enfim. Em vídeo no Instagram, o ator Vin Diesel afirma que tem dois projetos de spin-offs da franquia (filmes derivados da série), e um deles é uma versão feminina de "Velozes e Furiosos".

No ano passado, a atriz Michelle Rodriguez disse que abandonaria os filmes se as mulheres não começassem a ser tratadas com mais respeito. "Espero que eles decidam mostrar mais amor pelas mulheres da franquia no próximo filme. Ou eu terei que dar adeus a essa amada série. Tem sido uma boa jornada e estou grata com a oportunidade que o estúdio e os fãs me proporcionaram ao longo dos anos", escreveu a atriz em seu Instagram.

Na época, o ator Vin Diesel apoiou a colega de trabalho dizendo que era preciso valorizar o elenco feminino. Em entrevistas, Rodriguez disse que estava cansada de ser retratada como uma "vagabunda".

Já passaram pelo elenco de "Velozes & Furiosos" as atrizes Gal Gadot -que faz sucesso no papel de Mulher Maravilha- Eva Mendes, Nathalie Emnanuel, Jordana Brewster, Charlize Theron e a brasileira Caroline de Souza Correia, entre outras.

Diesel aproveita para fazer propaganda do seu próximo filme "Bloodshot", que está sendo rodado na África. O ator Cody Walker, irmão do ator Paul Walker, também de "Velozes & Furiosos", que morreu em 2013, também aparece no vídeo.

O próximo longa da série, "Velozes e Furiosos 9" estreia no dia 10 de abril de 2020. Um outro spin-off já esta sendo rodado. "Hobbs & Shaw" tem Dwayne Johnson no elenco que fez o anúncio do primeiro dia de filmagens. "Dia 1 e a evolução começou oficialmente. O tão esperado derivado de 'Velozes e Furiosos', 'Hobbs e Shaw' é animador. Nosso visionário e diretor David Leitch (que acabou de dirigir Deadpool 2) está na cabeça disso tudo e pronto para evoluir a franquia de uma animadora e nova", escreveu em seu perfil do Instagram.