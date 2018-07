Após recorde, frio dá trégua em SP e umidade cai

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou na madrugada desta sexta (13) a mais baixa temperatura do ano, 9,1°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências, da prefeitura) apontou mínimas ainda mais baixas: 7°C na Capela do Socorro, na zona sul, e em Perus, na zona norte.

Até então, a temperatura mais baixa tinha sido medida em 21 de maio, quando a estação meteorológica do Inmet no Mirante de Santana, na zona norte, registrou 9,3°C.

As baixas temperaturas têm sido provocadas pela massa de ar frio subpolar que chegou a São Paulo após a passagem de outra frente fria, na última segunda-feira (9).

Mesmo assim, os próximos dias devem ser de temperaturas um pouco mais elevadas e céu ensolarado. A partir deste sábado (14) previsão do Inmet aponta para temperaturas mínimas entre 10 e 14°C e máximas de até 28°C.

Segundo o Inmet, no entanto, a alta nas temperaturas terá efeitos colaterais. Na próxima semana, a umidade do ar deve chegar ao preocupante índice de 18%. Diante de um quadro de aumento da concentração de poluentes na atmosfera, aumenta o risco de disseminação de doenças respiratórias.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) classifica a faixa de 12% a 20% de umidade como estado de alerta -o ideal é que os índices sejam superiores a 60%.

Frio intenso mesmo foi registrado no sul do país. Em Urupema (SC), fez -6,7°C na madrugada desta sexta-feira (13), de acordo com a NSC Meteorologia, a temperatura mais baixa do ano no Brasil.

Temperaturas negativas também foram marcadas em outras 15 cidades catarinenses. Bom Jardim da Serra teve -4,7°C, Ponte Alta do Norte, -2,8°C, e São Joaquim, -2,4°C.