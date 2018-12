Após recuo da PM, Força Nacional apoiará fiscalização ambiental no Pará

Folhapress

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Após a PM do Pará ter retirado o apoio à fiscalização do ICMBio, o governo federal enviará homens da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) à região da BR-163, no sudoeste do estado.

"Nossas ações vão continuar, serão intensificadas onde for necessário, mas não iremos nos intimidar de forma alguma", disse o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte nesta quarta-feira (24), durante entrevista coletiva em Brasília.

A portaria será publicada nesta quinta-feira (25) e tem validade de 180 dias. Ainda não há previsão para a chegada dos policiais da FNS à região, mas Duarte assegurou que isso será feito o mais breve possível, tanto para proteger os agentes do ICMBio como para manter a fiscalização.

"A ação de desmatamento é muito rápida", disse o ministro. "Um atraso de alguns dias [na fiscalização] significa um prejuízo ambiental gigantesco."

Conforme a Folha de S.Paulo revelou no domingo, agentes do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) sofreram uma emboscada perto da localidade de Bela Vista do Caracol, às margens da BR-163, na última sexta-feira (19).

Moradores colocaram fogo e atiraram para o alto para impedir a passagem e intimidar uma equipe do ICMBio que voltava de uma fiscalização na Floresta Nacional (Flona) Itaituba 2. Ali, averiguaram um desmatamento detectado por satélite e destruíram toras derrubadas ilegalmente.

Os agentes só conseguiram sair da região após serem escolados pela PM. Na segunda-feira (22), porém, o Comando Geral anunciou que deixaria de apoiar o ICMBio, alegando falta de segurança.

Houve quatro ataques contra agentes do ICMBio e do Ibama nas últimas semanas na Amazônia. No mais recente, ocorrido no sábado (20), três veículos do Ibama foram incendiados em Buritis (RO).

A animosidade contra os órgãos ambientais federais é antiga na Amazônia e costuma piorar durante o período eleitoral, mas servidores afirmam que as constantes críticas do candidato Jair Bolsonaro (PSL) contra a fiscalização têm aumentado a tensão.

Em entrevista ao Estado de S.Paulo publicada em 5 de outubro, Duarte disse que as declarações de Bolsonaro, que lidera as pesquisas de opinião, estimularão o desmatamento ilegal.

"Eu temo uma espécie de corrida ao ouro para ver quem chega primeiro. Sabendo que, se ocupar ilegalmente, terá nas autoridades a complacência e a concordância e a certeza de que ninguém os incomodará", afirmou.