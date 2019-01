Após rejeitar desafio, Anitta faz crítica ambiental com viral de antes e depois

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a febre de famosos que aderiram ao #10YearChallenge (desafio dos 10 anos, em tradução livre do inglês), que propõe fazer um "antes e depois" com fotos de 2009 e 2019, a cantora Anitta rechaçou a brincadeira.

Em tom de brincadeira, alegou que há 10 anos ainda não tinha realizado plásticas, como a do nariz, e procedimentos estéticos, como o preenchimento labial.

"Só eu não gosto desse negócio de #10YearChallenge? É negócio de postar foto de dez anos atrás. Por que não é um? Dois? Até cinco, que é quando fiz a última plástica. Não dá pra ser 20 anos atrás ou só 5? Não vou entrar não, gente. Vamos inventar outra corrente", brincou a artista em vídeos publicados, nesta quarta (17), no Stories do Instagram -—ferramenta em que as publicações desaparecem após 24 horas.

Um dia depois da brincadeira, a cantora resolveu entrar no jogo de forma séria. Em uma série de três fotos, a artista publicou imagens que mostram como paisagens naturais se transformaram devido a ação do homem.

"Apesar das minhas 700 plásticas que me fazem desacreditar nas fotos antigas, juro que esse é o desafio dos 10 anos que mais me chocam. Todo mundo se esforçando pra melhorar de vida e de aparência a cada dia. E nossa casa (a única que temos) só se degradando. Quanta destruição aconteceu em apenas 10 anos. Faz parecer que a Terra nem é tão grande assim", escreveu Anitta em publicação feita no Instagram.