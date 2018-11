Após renúncia de Collor, Renan Filho deve se reeleger no 1º turno para o governo de AL

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem nenhum adversário expressivo e com uma coligação de 17 partidos, o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), deve se reeleger em primeiro turno neste domingo (7).

O filho do senador Renan Calheiros (MDB) tinha como principal rival na disputa pelo governo o ex-presidente Fernando Collor (PTC). No meio da campanha, no entanto, Collor desistiu da disputa, deixando o caminho aberto para Renan Filho vencer no primeiro turno.

A coligação montada por Calheiros envolve desde partidos de esquerda, como PT e PDT, até siglas como o PRTB, do candidato a vice na chapa presidencial de Jair Bolsonaro (PSL), o general Hamilton Mourão. A aliança inclui ainda partidos como PPS, PV, PSD e Solidariedade.

Com a desistência de Collor, a chapa que reúne as principais siglas de oposição, como PSDB, PP, DEM e PSB, lançou como candidato ao Executivo o ex-superintendente da Polícia Federal em Alagoas, José Pinto de Luna (Pros).

A candidatura, no entanto, não deslanchou e não deve impedir a vitória de Renan já neste domingo.

Os outros postulantes ao governo de Alagoas são os nanicos Josan Leite, que concorre pelo PSL do presidenciável Jair Bolsonaro, Basile, do PSOL, que se coligou apenas com o PCB, e Melquezedeque (PCO).

Segundo pesquisa Ibope divulgada nesta sexta (5), Renan Filho tem 83% dos votos válidos. Pinto de Luna aparece com 8%, seguido por Basile, com 4%, Josan Leite (4%) e Melquezedeque Farias (1%). O levantamento, encomendado pela TV Gazeta de Alagoas e realizado entre os dias 3 a 5 de outubro com 812 eleitores, tem margem de erro de três pontos percentuais e índice de confiança de 95%. Está registrado no TSE sob o número BR-09265/2018.