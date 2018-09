Após rescindir com o Vasco, Wagner fecha com clube do Qatar

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de rescindir contrato com o Vasco na justiça, Wagner está a caminho do Qatar. O meia acertou com o Al-Khor, clube do país, e já até foi apresentado.

Atendendo a pedido de Wagner, a Justiça do Trabalho determinou a rescisão do contrato do jogador com o Vasco no último dia 11. O meia apresentou como argumento falta de recolhimento de seu FGTS do momento que se apresentou ao clube, em janeiro de 2017, até agosto deste ano.

Além disso, Wagner havia apresentado a proposta do Al-Khor para pedir agilidade no processo. Aos 33 anos, o meia era o quinto com mais partidas disputadas na temporada entre os jogadores do Vasco, tendo feito 39 jogos e seis gols.

Após a rescisão, o Vasco emitiu nota informando que havia feito acordo para o pagamento do FGTS atrasado antes da recisão de Wagner. Por isso, o clube ainda pode recorrer contra a rescisão.